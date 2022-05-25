زاخاروفا: الولايات المتحدة تحاول جعل النزاع في أوكرانيا أكثر دموية

Advertisement

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن الولايات المتحدة وحلفاءها في الناتو يبذلون كل ما في وسعهم لإطالة أمد المواجهة في أوكرانيا وجعلها أكثر دموية.وأضافت زاخاروفا، في إيجازها الصحفي الدوري: "الولايات المتحدة وحلفاؤها في الناتو يبذلون قصارى جهدهم، لتأخير مجرى الأحداث والأعمال القتالية قدر الإمكان، ولجعل المواجهة دموية قدر الإمكان".وتابعت زاخاروفا القول: "أكثر من 30 دولة، معظمها من دول الناتو، تخشى الهزيمة الكاملة للقوات المسلحة لأوكرانيا، وتقدم لأوكرانيا مساعدات عسكرية تصل قيمتها إلى عشرات المليارات من الدولارات".