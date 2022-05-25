وزارة المالية الروسية: سنواصل سداد السندات الدولية بالروبل

أكدت وزارة المالية الروسية اليوم عزمها مواصلة الوفاء بالالتزامات المالية الدولية، بعد قرار وزارة الخزانة الأميركية عدم تجديد رخصة خدمة الدين السيادي لموسكو.



وقالت الوزارة الروسية، في بيان اليوم الأربعاء: "سنواصل سداد السندات الدولية بالروبل بعد القرار الأميركي بعدم تجديد رخصة خدمة الدين".

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(روسيا اليوم)