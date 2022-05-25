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إقتصاد

وزارة المالية الروسية: سنواصل سداد السندات الدولية بالروبل

Lebanon 24
25-05-2022 | 13:30
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أكدت وزارة المالية الروسية اليوم عزمها مواصلة الوفاء بالالتزامات المالية الدولية، بعد قرار وزارة الخزانة الأميركية عدم تجديد رخصة خدمة الدين السيادي لموسكو.

وقالت الوزارة الروسية، في بيان اليوم الأربعاء: "سنواصل سداد السندات الدولية بالروبل بعد القرار الأميركي بعدم تجديد رخصة خدمة الدين".
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(روسيا اليوم)

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