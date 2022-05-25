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وكالة الطاقة الذرية: نمر بمنعطف شديد الصعوبة مع إيران

Lebanon 24
25-05-2022 | 14:30
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قال رافائيل غروسي، مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الأربعاء، إن المحادثات مع إيران بهدف إنهاء أزمة مطولة بخصوص تفسير منشأ جزيئات اليورانيوم المعالجة التي عثر عليها في موقع يبدو قديما لكن لم يعلن عنه، تمر "بمنعطف شديد الصعوبة".
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وذكر غروسي، خلال جلسة نقاش في منتدى "دافوس" الاقتصادي العالمي، أنه يأمل أن يتم استغلال الوقت من الآن وحتى موعد تقديم التقرير على نحو جيد.

وقال: "ما زلنا بصدد محاولة الحصول على أجوبة من إيران بخصوص قضايا عالقة".

وأضاف: "آمل أن يتم استغلال الوقت، من الآن وحتى صدور تقريري بشكل جيد حتى يتسنى على الأقل البدء في التوصل إلى رد موثوق على هذه الأمور".
 
(العربية)
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