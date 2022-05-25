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جونسون يعلن تحمله "المسؤولية كاملة" عن فضيحة "حفلات كورونا"

Lebanon 24
25-05-2022 | 16:30
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أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنه يتحمّل "المسؤولية كاملة" عن حفلات داونينغ ستريت التي خرقت قواعد الإغلاق خلال فترة تفشي كورونا، وذلك بعد صدور تقرير داخلي يدينه في ما باتت تعرف بفضيحة "بارتي غيت".
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وقال جونسون للنواب: "أتحمّل المسؤولية كاملة عن كل ما حصل تحت أنظاري"، مشيراً إلى أن التقرير طالب القادة السياسيين والمسؤولين بـ"تحمّل المسؤولية النهائية.. وهو حالي بالتأكيد".
 
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