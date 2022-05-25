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عربي-دولي

عقوبات أميركيّة على شبكة دوليّة لتهريب النفط وغسيل الأموال... ما علاقة "حزب الله"؟

Lebanon 24
25-05-2022 | 10:33
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فرضت الولايات المتحدة اليوم عقوبات على شبكة دولية لتهريب النفط وغسيل الأموال يقودها مسؤولون في فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني سهلت بيع ما قيمته مئات الملايين من الدولارات من النفط الإيراني لصالح فيلق القدس و"حزب الله".
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وقالت الوزارة في بيان إن شبكة تهريب النفط هذه كانت بمثابة عنصر حاسم في جمع عائدات النفط لصالح إيران.

وأضافت الخارجية أنها صنفت هذه الشبكة ضمن "المنظمات الإرهابية".
 
(العربية)
 
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