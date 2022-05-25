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عربي-دولي

مسؤول في ميناء ماريوبول يكشف موعد مغادرة أول سفينة شحن

Lebanon 24
25-05-2022 | 12:45
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نقلت وكالة "تاس" الروسية عن مسؤول تدعمه روسيا بميناء ماريوبول الأوكراني المحتل قوله، اليوم الأربعاء، إن أول سفينة شحن ستغادر الميناء في الأيام القليلة القادمة، وذلك منذ أن استكملت القوات التي تدعمها روسيا سيطرتها على المدينة.
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وذكر المسؤول أن السفينة ستنقل نحو 3000 طن من المعادن إلى روستوف-أون-دون في روسيا.
وفي وقت سابق من اليوم، قالت وزارة الدفاع الروسية إن ميناء ماريوبول المطل على بحر آزوف "يعمل بشكل طبيعي".
وأضافت أن قواتها أكملت إزالة الألغام من ميناء ماريوبول، موضحة أن الألغام أزيلت من أرض الميناء والمياه القريبة منه.
وتابعت أن روسيا تتواصل مع الأمم المتحدة، مضيفة أن موسكو "لا تستبعد إمكانية إجراء محادثات دولية لفتح الموانئ الأوكرانية".
وكشفت روسيا أنها فرضت سيطرتها الكاملة على ماريوبول، الأسبوع الماضي، بعد أن استسلم المقاتلون الأوكرانيون في مصنع آزوفستال للصلب.
وتكبدت ماريوبول أسوأ خسائر في الحرب، وأصبحت رمزا عالميا للتحدي من خلال مقاتلين صمدوا لأشهر داخل مصنع "آزوفستال".
 
(سكاي نيوز عربية)
 
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