أوكرانيا تطالب في منتدى دافوس بمزيد من الأسلحة الثقيلة

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شدّد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، في منتدى دافوس، الأربعاء، على أنّ بلاده بحاجة ماسّة إلى راجمات صواريخ متحرّكة تؤمن لها قوة نارية مكافئة لتلك التي تمتلكها روسيا.وقال كوليبا للصحافيين في المنتدى الاقتصادي العالمي في سويسرا، إنّ "معركة دونباس تشبه إلى حدّ بعيد معارك الحرب العالمية الثانية".وأضاف في أعقاب محادثات أجراها مع مسؤولين حكوميين ورجال أعمال في المنتدى الاقتصادي الدولي، أنّ "بعض القرى والمدن لم يعد لها وجود" في هذه المنطقة الواقعة في جنوب شرق أوكرانيا والتي شهدت في الأيام الأخيرة قصفاً روسياً كثيفاً.