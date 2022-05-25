في خطوة لافتة..أثينا ستسلم واشنطن نفطاً إيرانياً صادرته من ناقلة روسية

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أعلنت اليونان، الأربعاء، أنّها ستسلّم إلى الولايات المتّحدة حمولة نفط إيرانية كانت على متن ناقلة النفط "لانا"، التي احتجزتها السلطات اليونانية في منتصف أبريل، بناء على طلب القضاء الأميركي، في قرار سارعت طهران إلى التنديد به.وفي 19 نيسان احتجزت السلطات اليونانية قبالة جزيرة إيفيا ناقلة نفط روسية تدعى بيغاس (تغيّر اسمها بعد أيام قليلة إلى لانا)، وذلك تنفيذاً لعقوبات أصدرها الاتحاد الأوروبي على خلفية الهجوم الروسي على أوكرانيا.وأفادت تقارير يومها أنّ الناقلة كانت محمّلة بـ115 ألف طنّ من النفط الإيراني.والأربعاء، قالت متحدثة باسم شرطة الموانئ اليونانية لوكالة فرانس برس، إنّه "بناء على طلب من القضاء الأميركي، يجب نقل النفط إلى الولايات المتحدة على حساب هذا البلد".