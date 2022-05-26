حادثة مروعة..مصرع 11 رضيعاً بحريق في مستشفى بالسنغال







وقال سال في تغريدة على تويتر: "لقد تبلّغت لتوّي ببالغ الأسى والفزع بأنّ 11 رضيعاً قضوا في حريق في قسم حديثي الولادة في المستشفى العمومي" في تيفاواني.

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وأضاف: "أتقدّم بأحرّ التعازي إلى أمّهاتهم وعائلاتهم". لقي 11 رضيعاً مصرعهم في حريق اندلع في مستشفى بمدينة تيفاواني في غرب السنغال، بحسب ما أعلن رئيس البلاد ماكي سال.وقال سال في تغريدة على تويتر: "لقد تبلّغت لتوّي ببالغ الأسى والفزع بأنّ 11 رضيعاً قضوا في حريق في قسم حديثي الولادة في المستشفى العمومي" في تيفاواني.وأضاف: "أتقدّم بأحرّ التعازي إلى أمّهاتهم وعائلاتهم".

من جهته أعلن ديمبا ديوب، رئيس بلدية المدينة، أنّه "تم إنقاذ ثلاثة رضّع".



وبحسب دوب الذي يتولّى أيضاً منصب نائب في الجمعية الوطنية، فإنّ "الحريق نجم عن احتكاك كهربائي والنيران امتدّت بسرعة كبيرة".



ووفقاً لوسائل إعلام محلية فإنّ المستشفى دُشّن مؤخراً.



وفي مطلع نيسان الماضي شهدت مستشفى حكومي آخر مأساة أغرقت البلاد في الحزن.