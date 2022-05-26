الحرب الروسية - الأوكرانية: لهذا السبب فضل العديد من الدول اعتماد الحياد

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ترى الولايات المتحدة وحلفاؤها أن المخاطر الأخلاقية والاستراتيجية التي تنطوي عليها حرب أوكرانيا مباشرة: أوكرانيا ضحية للعدوان وروسيا هي المعتدي. لا يتعلق الأمر فقط باستقلال أوكرانيا، ولكن أيضًا باستعداد العالم الديمقراطي للدفاع عن "النظام الدولي القائم على القواعد" من خطر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وبحسب مجلة "بوليتيكو" الأميركية، "لكن في كثير من أنحاء العالم، كان الحماس الأخلاقي الواضح في الرد الغربي على هجوم روسيا على أوكرانيا غائبًا بشكل ملحوظ. بدلاً من ذلك، ظلت دول مثل الهند والبرازيل والمكسيك وجنوب إفريقيا وتركيا وإندونيسيا غير ملتزمة إلى حد كبير، هي التي تعمل في الغالب لحماية مصالحها الاقتصادية والاستراتيجية. تختلف سياسات هذه الدول الخاصة تجاه الحرب. امتنع البعض، مثل الهند، عن كل قرارات الأمم المتحدة التي تهدف إلى معاقبة روسيا، فيما صوّت آخرون تأييدا لبعض هذه القرارات . لكن جميعهم رفضوا تأديب روسيا علنًا، ونتيجة لذلك، تعرض البعض، ولا سيما الهند، لانتقادات شديدة من قبل الولايات المتحدة. حتى المملكة العربية السعودية، التي تربطها علاقات عسكرية وثيقة مع الولايات المتحدة منذ فترة طويلة، رفضت طلب واشنطن ضخ مزيد من النفط لتخفيف ارتفاعات الأسعار في أعقاب فرض عقوبات غربية على روسيا، والتي انخفض إنتاجها مليون برميل يوميًا منذ غزوها لأوكرانيا في 24 شباط وهو مستمر في الانخفاض. والقاسم المشترك بين هذه الدول هو أنها تميل إلى اعتبار الحرب في أوكرانيا صراعًا إقليميًا - وليس، كما هو حال الغرب، تهديدًا خطيرًا للاستقرار العالمي والقوانين والأعراف التي يقوم عليها النظام العالمي. في الواقع، رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، ورغم عدم دعمه للغزو الروسي، إلا أنه رأى أن سعي واشنطن الدؤوب لتوسيع الناتو ساهم في تفاقم الأزمة مع روسيا في أوروبا، ما أدى في النهاية إلى اندلاع الحرب. في حين، وضعت دول أخرى مصالحها الوطنية فوق دعوات الولايات المتحدة لعزل ومعاقبة روسيا. لم تدن إسرائيل وتركيا روسيا علنًا، وتحاولان حماية الفوائد الملموسة المهمة بالإضافة إلى إمكان العمل كوسيط بين كييف وموسكو. الهند، من جانبها، تواصل تقييم علاقاتها الاقتصادية مع روسيا، ومنذ الغزو، استفادت من الأسعار المخفضة لشراء أكثر من ضعف كمية النفط الروسي عما كانت عليه في عام 2021 بالكامل".وتابعت المجلة، "تعتقد هذه الدول أن الجهود الدولية يجب أن تركز على تعزيز تسوية تفاوضية في أوكرانيا، وليس استخدام الحرب كفرصة لعزل روسيا، ناهيك عن إضعافها. يضمن الاختلاف في وجهات النظر أن جهود الولايات المتحدة لإبعاد روسيا إلى مرتبة المنبوذ ستفشل، ليس لأن العديد من الدول تدعم الغزو الروسي لأوكرانيا، ولكن لأنها تريد حماية الفوائد الخاصة التي تجنيها من علاقتها مع موسكو. ويعتقدون أيضًا أن إدانة روسيا علنًا لن يكون لها أي تأثير لإنهاء الحرب في أوكرانيا. في الغرب، يُنظر على نطاق واسع إلى عدم رغبة هذه الدول في اختيار أحد الجانبين، وتوبيخ روسيا، والوقوف إلى جانب أوكرانيا، وفرض عقوبات، على أنها مفلسة أخلاقياً وساذجة من الناحية الاستراتيجية. فعلى الرغم من أن الهند وباكستان خاضتا عدة حروب ضد بعضهما البعض، إلا أن مواقفهما بشأن حرب أوكرانيا متشابهة - مما يعكس عدم الرغبة في المخاطرة باستعداء روسيا. تتمتع الهند بعلاقة وثيقة مع موسكو منذ منتصف الخمسينيات من القرن الماضي. على الرغم من أنها الآن أقل اعتمادًا على الأسلحة الروسية ولديها علاقات اقتصادية وأمنية واسعة النطاق مع الولايات المتحدة، إلا أن روسيا تظل أكبر مورد عسكري لها، حيث تمثل ما يقرب من نصف واردات الدفاع الهندية. في تناقض حاد مع سياستها المتمركزة حول الهند خلال الحرب الباردة، زودت موسكو باكستان بكمية محدودة من الأسلحة، ومنذ عام 2016، أجرت أيضًا تدريبات مشتركة مع الجيش الباكستاني. ثم هناك البرازيل، التي يعتمد اقتصادها البالغ 1.4 تريليون دولار - الأكبر في أميركا اللاتينية - بشكل كبير على المبيعات الزراعية، والتي جعل الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو من أولوياته الترويج لها. يدر فول الصويا، أكبر صادرات البرازيل الزراعية، ما يقرب من 29 مليار دولار. تتطلب زراعة هذا المحصول سمادًا، وتستورد البرازيل 85 بالمائة مما تحتاجه، وتمثل روسيا 23 بالمائة من هذه الواردات. فهل ستنهي روسيا مبيعات الأسمدة إذا بدأت البرازيل في دعم العقوبات الغربية ضد موسكو؟"وتابعت المجلة، "للحكومات الموالية لروسيا - روسيا البيضاء وسوريا، على سبيل المثال - أسبابها الخاصة لدعم الحرب الروسية في أوكرانيا، بما في ذلك اعتمادها الاقتصادي والعسكري شبه الكامل على موسكو. لكن تجنب آخرون إدانة روسيا علانية لسبب مختلف. فهم يعتقدون أن التنديد لن يغير سلوك روسيا، بل سيزيد من الاستقطاب الناتج عن الحرب، وبالتالي يقلل من فرصة التوصل إلى تسوية سياسية. في حين أن مثل هذه التسوية ليست في الأفق، فإن هذه الدول لا ترغب في تقويض احتمالات مفاوضات نهاية الحرب في وقت لاحق. وبالتالي، حتى عندما صوتت المكسيك لصالح قرار 2 آذار، فإنها تعارض العقوبات على أساس أن مثل هذه الإجراءات العقابية ستجعل استئناف الدبلوماسية أكثر صعوبة. يفسر هذا المنطق أيضًا رفض إندونيسيا، الرئيس الحالي لمجموعة العشرين الاقتصادية، عدم دعوة بوتين لحضور قمة تشرين الثاني في بالي، على الرغم من أن الرئيس جوكو ويدودو يدرك أن مشاركة بوتين يمكن أن تؤدي إلى مقاطعة غربية".ورأت المجلة أنه "هناك درس مهم يجب تعلمه هنا: بالنسبة للعديد من البلدان خارج أميركا الشمالية وأوروبا، يعد اختيار الأطراف في مواجهة بين روسيا والغرب استراتيجية خاسرة تفوق تكاليفها الفوائد بشكل كبير. علاوة على ذلك، لا يمكن للولايات المتحدة أن تتوقع بشكل معقول منهم التضحية بمصالح مهمة للدفاع عن الأعراف العالمية التي تنحيها واشنطن نفسها جانبًا عندما ترى ذلك مناسبًا. ولكي نكون واضحين، فإن هجوم روسيا على أوكرانيا غير قانوني: فقد هاجم الكرملين دولة لا تشكل خطراً واضحاً وقائماً على الأمن القومي الروسي. والأسوأ من ذلك، أن روسيا قصفت بشكل عشوائي أهدافًا مدنية، وارتكب جنودها جرائم حرب. وبالتالي، يحق لأوكرانيا الدفاع عن استقلالها ويجب أن تُمنح الوسائل اللازمة للقيام بذلك. ومع ذلك، لا ينبغي لنا أن نخدع أنفسنا بشأن المدى الذي سيذهب إليه بقية العالم في دعم أوكرانيا. لدى واشنطن عادة سيئة تتمثل في افتراض أنه، بالقدر المناسب من الضغط أو الحافز، ستصطف الدول الأخرى في النهاية خلف الولايات المتحدة وهي تحاول حل مشكلة أو إدارة أزمة أو معاقبة المعتدي. لكن السياسة الدولية هي قضية أكثر تعقيدًا بكثير. تعتمد نظرة العالم إلى حد كبير على مكان وجود دولة معينة ومصالحها ومقدار هذه المصالح التي يمكن أن تضحي بها بشكل معقول. هذا صحيح حتى في حالات، مثل هجوم روسيا على أوكرانيا، حيث يمكن تمييز الخطأ بسهولة".وختمت المجلة، "سيكون من الأفضل للولايات المتحدة أن تعيش في عالم من الواقع - مهما كان ذلك محبطًا - بدلاً من عالم من الخيال، حيث تتبع البلدان بشكل موثوق زمام المبادرة بقيادة صناع السياسة الأميركيين. وإلا فإن الولايات المتحدة ستهيئ نفسها لخيبة الأمل والإحباط وربما الفشل".