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عربي-دولي

حادث مريب في مركز أبحاث عسكري بإيران… ومقتل مهندس

Lebanon 24
26-05-2022 | 08:30
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لقي مهندس حتفه وأصيب موظف آخر بمنطقة بارشين التي تضم مجمعاً عسكرياً تابعاً لوزارة الدفاع الإيرانية، وتقع جنوب شرقي العاصمة.

وأعلنت وزارة الدفاع الإيرانية، اليوم الخميس، أن “الحادث وقع في وحدة أبحاث تابعة لها”.
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كما أوضحت في بيان أن الحادث المذكور وقع مساء أمس الأربعاء في إحدى الوحدات البحثية التابعة للوزارة في منطقة بارشين، ما أدى إلى مقتل المهندس إحسان قد بيغي وإصابة أحد زملائه.

 
المصدر: العربية
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