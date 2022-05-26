كوريا الجنوبية تعتزم إرسال دفعة ثالثة من المعدات العسكرية إلى كييف

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علنت كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، أنها تعتزم إرسال دفعة ثالثة من المعدات العسكرية غير الفتاكة إلى أوكرانيا، لدعمها في مواجهة العملية العسكرية الروسية.وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع، مون هونغ-شيك، في إفادة صحفية أن الحكومة الكورية الجنوبية تعتزم إرسال الدفعة الثالثة من المعدات العسكرية غير الفتاكة إلى أوكرانيا، والتي تشمل أقنعة الغاز والعلب الخاصة بها.وأفاد بأن الحكومة ستتشاور مع دول معنية لضمان إمكانية وصول هذه المعدات إلى أوكرانيا في وقت مبكر.ومن المتوقع أن تصل الدفعة الثالثة من الإمدادات الكورية الجنوبية الإنسانية التي تبلغ قيمتها 1.5 مليار وون (1.18 مليون دولار)، إلى أوكرانيا خلال الشهر المقبل.ولا تزال الحكومة الكورية الجنوبية حذرة بشأن توفير أسلحة فتاكة لأوكرانيا، قائلة إن هناك حاجة إلى مراجعة حذرة.