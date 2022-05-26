Advertisement

عربي-دولي

كوريا الجنوبية تعتزم إرسال دفعة ثالثة من المعدات العسكرية إلى كييف

Lebanon 24
26-05-2022 | 06:30
A-
A+
Doc-P-956105-637891645477308068.jpg
Doc-P-956105-637891645477308068.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
علنت كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، أنها تعتزم إرسال دفعة ثالثة من المعدات العسكرية غير الفتاكة إلى أوكرانيا، لدعمها في مواجهة العملية العسكرية الروسية.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع، مون هونغ-شيك، في إفادة صحفية أن الحكومة الكورية الجنوبية تعتزم إرسال الدفعة الثالثة من المعدات العسكرية غير الفتاكة إلى أوكرانيا، والتي تشمل أقنعة الغاز والعلب الخاصة بها.
Advertisement

وأفاد بأن الحكومة ستتشاور مع دول معنية لضمان إمكانية وصول هذه المعدات إلى أوكرانيا في وقت مبكر.

ومن المتوقع أن تصل الدفعة الثالثة من الإمدادات الكورية الجنوبية الإنسانية التي تبلغ قيمتها 1.5 مليار وون (1.18 مليون دولار)، إلى أوكرانيا خلال الشهر المقبل.

ولا تزال الحكومة الكورية الجنوبية حذرة بشأن توفير أسلحة فتاكة لأوكرانيا، قائلة إن هناك حاجة إلى مراجعة حذرة.
 
(روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
00:30 | 2022-05-27
00:00 | 2022-05-27
23:30 | 2022-05-26
23:06 | 2022-05-26
16:59 | 2022-05-26
16:30 | 2022-05-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website