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عربي-دولي

الخارجية الروسية: طموحات الناتو أدت إلى عواقب وخيمة في إفريقيا والشرق الأوسط

Lebanon 24
26-05-2022 | 07:30
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صرّح نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، بأن طموحات الناتو العالمية أدت إلى عواقب وخيمة في إفريقيا والشرق الأوسط.


وأكد غروشكو بهذا الشأن: " أن العواقب الكارثية لطموحات الناتو العالمية ستظل محسوسة لفترة طويلة في العراق وليبيا وسوريا. وبنتيجة تدخل دول الناتو والتجارب في مجال الهندسة الاجتماعية والسياسية، بما في ذلك بالوسائل العسكرية، حرمت مساحات عملاقة كل مظاهر الدولة، وتحولت إلى ملج ومرتع للإرهاب".
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(روسيا اليوم)
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