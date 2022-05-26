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ما سر الوحدة 840 الإيرانية؟

Lebanon 24
26-05-2022 | 09:30
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بعد إقرار مسؤول إسرائيلي بوقوف بلاده خلف اغتيال العقيد في الحرس الثوري، صياد خدائي، قبل أيام قرب طهران، سرت أجواء من الاستياء في تل أبيب.

فقد أكدت معلومات أن الأوساط الأمنية الإسرائيلية غاضبة من التسريب، ومن هذا الإقرار بالاغتيال لما قد يترتب عليه من تبعات أو تصعيد.
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أتى ذلك، بعد أن أشار مسؤولون إسرائيليون إلى أن بلادهم أبلغت الولايات المتحدة بأنها قتلت خدائي، بحسب ما نقلت صحيفة نيويورك تايمز أمس.

كما أوضحوا أن الغرض من هذا الاغتيال كان تحذير إيران من أنشطة مجموعة سرية ضمن فيلق القدس التابع للحرس الثوري، والمعروفة باسم الوحدة 840.

يشار إلى أن تلك الوحدة التي يرأسها، سردار باقري، ظلت سرّية لسنوات طويلة قبل أن تبدأ بعض التقارير الإسرائيلية في الإشارة إليها.

ويبدو أن لها فروعاً في العديد من البلدان.

كما تتكون من ضباط يشغلون ويجندون عناصر بالوكالة، سواء من إيران أو من دول أخرى.

أما الهدف الأساسي من تشكيلها، فهو تنفذ عمليات اغتيال أو خطف، أو تفجيرات خارج إيران.
 
(العربية)
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