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عربي-دولي

ستولتنبرغ يدعو أعضاء الناتو الاستعداد لتقديم المساعدات لأوكرانيا لفترة طويلة

Lebanon 24
26-05-2022 | 11:00
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دعا الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ الدول الأعضاء في الحلف لأن تكون جاهزة لتقديم المساعدات لأوكرانيا خلال فترة طويلة.

وقال في حديثه لصحيفة "La Vanguardia" الإسبانية، الذي تم نشره اليوم الخميس: "المهمة الأولى لحلف الناتو هي مساعدة أوكرانيا. الحروب لا يمكن التنبؤ بها، ليس بإمكان أحد القول كيف ومتى ستنتهي هذه الحرب، لكنه يجب علينا أن نكون جاهزين للحفاظ على دعمنا خلال فترة طويلة".
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وأضاف: "يدور الحديث ليس عن نقل المعدات العسكرية الجديدة إلى أوكرانيا فحسب، بل والحفاظ على المواد المسلمة في حالة صالحة للعمل".

وتابع أن دور الناتو الآخر ينحصر في منع تصعيد حدة التوتر"، موضحا: "إذا تحول ذلك إلى ... حرب روسيا والناتو، فسيأتي بالمزيد من الدمار والأضرار بأوروبا كلها. لذلك يجب أن نعمل بطريقة لا تساعد ولا تقود إلى التصعيد. ونفهم بوضوح أن الناتو يدعم أوكرانيا لكنه لا يشارك في الحرب".

وشدد على أنه منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا: " قمنا بزيادة عدد قواتها شرق الحلف إلى 40 ألف شخص بدعم كبير من القوات البحرية والجوية. وينحصر هدفنا ليس في نشوب حرب بل في منعها والحفاظ على السلام و تجنب الارتباك أو سوء الفهم في موسكو حول استعداد الناتو لحماية جميع الحلفاء".
 
(روسيا اليوم)
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