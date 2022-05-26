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عربي-دولي

شولتس: الغرب لن يقبل "السلام المفروض على أوكرانيا"

Lebanon 24
26-05-2022 | 11:30
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صرح المستشار الألماني، أولاف شولتس، أن الغرب يعارض فرض السلام على أوكرانيا بشروط الغير.

وقال في خطاب ألقاه في المؤتمر الاقتصادي العالمي في دافوس، اليوم الخميس: "العالم الآن عند نقطة تحول... لن نتخذ إجراءات تجعل الناتو طرفا في الصراع".
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وأضاف: "يجب أن نوضح باستمرار للرئيس الروسي فلاديمير بوتين: لن يكون هناك سلام مفروض، لن يقبله الأوكرانيون، ولن نقبله نحن أيضا".
 
(روسيا اليوم)
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