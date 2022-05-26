شولتس: الغرب لن يقبل "السلام المفروض على أوكرانيا"

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صرح المستشار الألماني، أولاف شولتس، أن الغرب يعارض فرض السلام على أوكرانيا بشروط الغير.وقال في خطاب ألقاه في المؤتمر الاقتصادي العالمي في دافوس، اليوم الخميس: "العالم الآن عند نقطة تحول... لن نتخذ إجراءات تجعل الناتو طرفا في الصراع".وأضاف: "يجب أن نوضح باستمرار للرئيس الروسي فلاديمير بوتين: لن يكون هناك سلام مفروض، لن يقبله الأوكرانيون، ولن نقبله نحن أيضا".