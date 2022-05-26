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عربي-دولي

عملية روسية "سرية" تحت قاع البحر... ما الهدف منها؟

Lebanon 24
26-05-2022 | 06:44
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أفادت تقارير إعلامية بأن القوات الروسية نفذت سرا عملية لنقل الجثث من الطراد الغارق موسكفا، الذي خسرته موسكو في البحر الأسود.


وتقول موسكو إن "موسكفا" قد غرق بعد أن تسبب حريق في انفجار الذخيرة. في المقابل، تقول أوكرانيا إنها أصابته بصاروخ مضاد للسفن، وهي رواية تؤيدها أيضا الولايات المتحدة.
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ولم تعترف روسيا بعد بشكل رسمي بالعدد الإجمالي لضحايا غرق السفينة، مكتفية بالقول إن الحادث خلف "ضحية واحدة".

وتأتي هذه المستجدات وسط ادعاءات جديدة بأن البحارة الشباب "تُركوا ليغرقوا" بينما "فرّ الضباط من السفينة مثل الفئران"، حسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقال فاديم سكيبيتسكي، المتحدث باسم مديرية المخابرات الرئيسية بوزارة الدفاع في كييف: "لقد استعادوا الجثث، وأزالوا جميع المعدات التي تم تصنيفها، وطهروا هذا الطراد".

وأضاف: "لقد أخذوا ما ليس من المفترض أن يقع في أيدي دولة أخرى".
 
(سكاي نيوز)
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