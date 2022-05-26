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عربي-دولي
18 قتيلا حصلية انهيار مبنى في إيران
Lebanon 24
26-05-2022
|
13:00
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أعلنت السلطات الإيرانية، عن مقتل 18 شخصًا في انهيار مبنى قيد الإنشاء في جنوب غرب إيران، في حصيلة جديدة بعد أربعة أيام من المأساة.
وانهار الاثنين جزء كبير من مبنى "متروبول" المكون من 10 طوابق قيد الإنشاء، في آبادان، إحدى المدن الرئيسية في مقاطعة خوزستان الإيرانية. ويقع المبنى وسط أحد أكثر الشوارع ازدحامًا في المدينة التي يبلغ عدد سكانها 230 ألف نسمة.
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وقال حاكم آبادان، إحسان عباس بور، لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا": "العدد المحدد للأشخاص لذين لا يزالون تحت الأنقاض ما زال غير معروف لكننا عثرنا على 18 جثة حتى الآن".
وأكد بور، أنه "تم انتشال 37 شخصًا من تحت الأنقاض ونقلوا إلى المستشفى"، ثم غادر معظمهم. وأضاف أن البحث سيستمر "حتى العثور على آخر جثة".
(الحرة)
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