أميركا تصادر شحنة نفط إيرانية

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بعدما أعلنت طهران أن اليونان احتجزت سفينة إيرانية، قبالة جزيرة إيفيا اليونانية، كشفت مصادر مطلعة أن أميركا صادرت شحنة النفط التي كانت على متنها.فقد أوضحت 3 مصادر، أنه تم نقل شحنة النفط إلى ناقلة أخرى استأجرتها أميركا على أن تبحر قريباً إلى أراضيها، بحسب ما أفادت وكالة رويترز.