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عربي-دولي

تشاووش أوغلو: سنضطر لشن عملية جديدة في سوريا في هذه الحالة

Lebanon 24
26-05-2022 | 15:00
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قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، إن بلاده ستضطر إلى إجراء عملية عسكرية جديدة في سوريا، إذا زاد الخطر تجاه تركيا في تلك المنطقة الحدودية.

وقال بحسب صحيفة "الصباح" التركية: "بدأ التهديد لتركيا يزداد في منطقة عملية نبع السلام وفي مناطق عمليات أخرى. وقد نفذنا هذه العمليات من أجل القضاء على التهديد. ولكن إذا ظهر التهديد مرة أخرى، فمن واجبنا أن نتخذ إجراءات ضده. ويقول الأميركيون إنهم يتفهمون مخاوفنا".
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(روسيا اليوم)
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