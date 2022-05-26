بوتين: لا يستطيع الغرب إقصاء دولة ما من السياسة العالمية والاقتصاد والرياضة

تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن أن تداعيات العقوبات الغربية تضر بالاقتصاد العالمي وليس فقط بالروسي، وأشار إلى أن من يحاول عزل روسيا يضر نفسه أولا.



كذلك شدد الرئيس الروسي، خلال كلمة في المنتدى الاقتصادي الأوراسي اليوم الخميس، على أن الغرب لا يستطيع إقصاء دولة ما من السياسة العالمية والاقتصاد والرياضة.

Advertisement

(روسيا اليوم)