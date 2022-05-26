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عربي-دولي

وُصفت بالبطلة... الطفلة أميري حاولت الاتصال بالشرطة فأرداها سفاح تكساس قتيلة!

Lebanon 24
26-05-2022 | 08:16
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عاشت الولايات المتحدة، صدمة كبيرة بعد وقوع مذبحة ارتكبها مراهق يدعى سلفادور راموس في مدرسة ابتدائية جنوب ولاية تكساس حيث قتل 19 طفلاً ومعلمين اثنين.

وخلف هذه الجريمة المروعة، قصة مؤثرة لطفلة عمرها 10 سنوات تدعى أميري جو غارزا، وصفتها وسائل التواصل الاجتماعي بأنها "بطلة".
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وقالت بيرلندا أيولا 49 عاماً، وهي جدة أميري، إحدى ضحايا المجزرة، لصحيفة "بيبول" إن الطفلة الصغيرة حاولت الاتصال برقم النجدة عبر هاتفها الخليوي قبل مقتلها.

كما تابعت "كان من الممكن أن يأخذ هاتفها منها، أو كان بإمكانه كسره، أو فعل شيء ما، لكنه أطلق عليها الرصاص ليرديها قتيلة"، مبينة أن حفيدتها "كانت بطلة تحاول الاتصال برقم 911 ، لإنقاذ نفسها وأصدقائها".

وتقول أريولا إن أميري كانت في العاشرة من عمرها، وكانت تحب مساعدة وحماية الآخرين، لا سيما عندما يتعلق الأمر بأخيها الصغير، زين البالغ من العمر 3 سنوات، والذي تقبله كل صباح قبل ذهابها إلى المدرسة.

كما قالت إن أميري كانت بارعة في حياتها الدراسية فقد حصلت على شهادة شرف في نفس اليوم الذي اقتحم مطلق النار فصلها الدراسي وقتلها هي وزملاءها.

من جانبه، قال والد أميري، أنجل غارزا، في منشور عبر صفحته في فيسبوك "حبيبتي الصغيرة تطير الآن مع الملائكة".
 
(العربية)
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