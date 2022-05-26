ما هو مصير أسرى الحرب في النزاع الأوكراني؟

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مصير الجنود الذين اسروا خلال النزاع الأوكراني؟ يذكر المدافعون عن حقوق الإنسان والخبراء بأن هؤلاء الجنود، سواء أكانوا روسا أم أوكرانيين، محميون بموجب إحدى اتفاقات جنيف في شأن أسرى الحرب، بحسب تحقيق لـ"وكالة الصحافة الفرنسية" من باريس.إلا أن روسيا أشارت إلى أنها تعتبر المقاتلين في كتيبة آزوف، وهي وحدة أوكرانية قومية متشددة يصنفها الكرملين من بين المجموعات "النازية الجديدة"، "إرهابيين" وتعتزم محاكمتهم كمجرمي حرب وليس كأسرى.أما أوكرانيا، فقد تعرضت لانتقادات منظمات غير حكومية عدة لانتهاكها اتفاق جنيف بسبب نشرها مقاطع فيديو تظهر مقاتلين روسا يعلنون فيها توبتهم.في ما يأتي لمحة عامة عن الأسئلة التي تطرحل إشكالية أسرى الحرب.كم عددهم؟على غرار كل نزاع، غالبا ما تكون البيانات الميدانية مجزأة ويصعب التحقق منها بشكل مستقل، بما في ذلك عدد أسرى الحرب.لم يتم الإعلان عن أي عدد حتى الآن.في ما يخص ماريوبول، تحدث وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو عن "3826 سجينا" بينهم "2439 أوكرانيًا أسروا أثناء الاستسلام في مصنع آزوفستال" و"1387 من مشاة البحرية" تم أسرهم في وقت سابق.من جانبه، أشار السفير الروسي في "جمهورية" لوغانسك الانفصالية روديون ميروشنيك، اليوم، بحسب وكالة أنباء "تاس" الروسية إلى أن هناك 8 آلاف أسير أوكراني في المنطقتين الانفصاليتين "ويضاف المئات إليهم كل يوم".من الجانب الأوكراني، لم تكشف السلطات عدد الأسرى الروس على رغم طرح "وكالة الصحافة الفرنسية" السؤال عليها مرات عدة.في آزوفستال، أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها سجلت "مئات أسرى الحرب الأوكرانيين".ما هو وضعهم؟يعتبر جنود في جيش نظامي "يقعون في قبضة العدو" بمثابة "أسرى حرب" تحدد وضعهم اتفاق جنيف الثالثة المبرمة عام 1949 التي تنطبق أيضا في الحالات التي لم تُعلن فيها الحرب رسميا.يشير أستاذ القانون الدولي في جامعة ميدلسكس في لندن وليام شاباس إلى أن هذا الوضع يعني "أفراد القوات المسلحة أو أفراد الميليشيات الذين يشكلون جزءًا من هذه القوات المسلحة".ويؤكد أن هؤلاء الأسرى لديهم حقوق ويجب حمايتهم من أي أعمال عنف أو ترهيب ومن الإهانات وفضول الناس.إلا أن بحسب منظمات غير حكومية، يتم انتهاك بعض هذه الحقوق منذ بدء النزاع في أوكرانيا. ففي آذار، طلبت منظمة هيومن رايتس ووتش من أوكرانيا التوقف عن نشر مقاطع فيديو يظهر فيها أسرى روس يعلنون توبتهم في وسائل الإعلام.ودفعت خطوة كييف هذه باللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى تذكيرها بالتزام القواعد.ودعت هيومن رايتس ووتش أيضا السلطات الأوكرانية إلى التحقيق في "جرائم حرب" محتملة حيال أسرى روس، بعد نشر مشاهد يبدو أنها تظهر جنودا أوكرانيين يطلقون النار على أرجل أسرى.وأعربت المنظمة اخيرا عن صدمتها لمصير "أسرى الحرب الأوكرانيين في آزوفستال" الذين قدموا في وسائل الإعلام الروسية "بطريقة غير إنسانية" على أنهم من "النازيين الجدد".في هذا السياق، تعتبر الباحثة في معهد البحوث الاستراتيجية التابع للكلية العسكرية الفرنسية جوليا غرينيون أن آلية التسجيل التي تقودها اللجنة الدولية للصليب الأحمر تؤدي دورا رئيسيا. وتضيف: "إنها ضمان، يعني أنهم (الأسرى) لن يختفوا لأنه يمكن المحاسبة في ما بعد".ماذا عن عمليات التبادل؟أصبحت عمليات تبادل الأسرى ممارسة رائجة إلا أن القانون الدولي لا ينظمها وهي تأخذ شكل اتفاق بين أطراف النزاع.منذ بدء الهجوم الروسي لأوكرانيا، حصلت عمليات تبادل عدة لجنود ومدنيين بين الأوكرانيين والروس، من دون تأكيد الطرفين لها دائما.ولا يزال الطلب الذي قدمته كييف لتبادل الأوليغارش فيكتور ميدفيتشوك المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقابل أوكرانيين محتجزين في روسيا، معلقًا. وأعلن المفاوض الروسي ليونيد سلوتسكي أخيرا أن موسكو ستنظر في هذا الطلب.تذكر غرينيون بأنه "يمكن أن تحصل عمليات تبادل تتناسب مع الأهمية التي تعطى لبعض الأشخاص. الأسير الإسرائيلي جلعاد شاليط كانت له دلالات رمزية كبيرة بالنسبة الى الإسرائيليين إلى درجة أنهم حرروا 1027 فلسطينيا لتحريره".هل يمكن محاكمتهم؟وأوضحت الخبيرة الفرنسية أنه "لا يمكن محاكمة أسرى الحرب لمجرد مشاركتهم في المعركة"، مضيفة: "في المقابل، يمكن أن تنطلق ملاحقات في حق جنود ارتكبوا جرائم خلال المواجهات".في أوكرانيا، حكم على أول جندي روسي تتم محاكمته بتهمة ارتكاب جريمة حرب منذ بدء الهجوم الروسي، بالسجن مدى الحياة الاثنين في كييف بسبب قتله مدنيا.من الجانب الروسي، لمحت السلطات إلى أنها ستحاكم أفراد كتيبة آزوف على أنهم "مجرمون نازيون".ترى غرينيون أن "ذلك لن يكون مطابقا للقانون الإنساني، لا يمكن وصفهم بأنهم نازيون أو إرهابيون، يتعين ملاحقتهم للأفعال التي يشتبه في أنهم ارتكبوها".ويقول شاباس "من الواضح أن جميع مقاتلي آزوف أفراد في القوات المسلحة الأوكرانية، ويجب اعتبارهم أسرى حرب".أما بالنسبة الى عناصر شركة "فاغنر" الروسية الخاصة التي تنفي موسكو أي صلة بها، فيمكن اعتبارهم أسرى حرب في حال قبض عليهم كأفراد منخرطين في القوات الروسية. لكن بخلاف ذلك، يعتبرون مدنيين يشاركون في أعمال عنف ولا يمكن أن يفيدوا من وضع "أسرى الحرب"، بحسب الخبراء.