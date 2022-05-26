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عربي-دولي

قديروف: السلطات الأوكرانية تختطف المدنيين لإجبارهم على القتال ضدّ روسيا

Lebanon 24
26-05-2022 | 13:30
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صرح رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، أن القوميين الأوكرانيين يختطفون المدنيين ويجبرونهم على القتال ضد جمهوريتي دونباس وروسيا، حتى من دون خضوعهم لتدريبات عسكرية.

ونشر قديروف في صفحته على "التلغرام"، اليوم الخميس، تسجيل فيديو يتحدث فيه أسيران أوكرانيان كيف وصلا إلى الجبهة.
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وفي تعليقه على مقطع الفيديو هذا قال قديروف: "هذا هو مدى تدني مستوى السلطات الأوكرانية، حيث يقومون باختطاف العمال العاديين من منازلهم مباشرة وإرسالهم إلى الجبهة... وفقا لشهادات الأسيرين... يقوم القوميون الأوكرانيون حرفيا باختطاف السكان المحليين وإجبارهم على حمل السلاح لمقاومة العسكريين الروس. علاوة على ذلك فإن أنصار بانديرا لا يأخذون الشباب فحسب، بل والمسنين أيضا".

واعتمادا على قصص الأسيرين أوضح الزعيم الشيشاني أنهما مثل المجندين الآخرين كانا يعانيان من نقص الغذاء. ودقق أنه بحسب قولهما فإنه "في الاتجاه الذي انتشرت فيه فرقتنا (الكتيبة الشيشانية)، أعلن شيطان يتحدث باللغة الشيشانية، أطلق عليه لقب "ألباي" نفسه قائدا، وهو الذي أطلق النار على رجل رفض حفر الخنادق".

وتابع قديروف: "لقد حذرت دائما من أن الإرهابيين الذين فروا من جمهورية الشيشان وأيديهم بالدماء حتى المرفقين. لن يفعلوا أي شيء مفيد لأي شخص. لا يجب توقع شيء منهم إلا المتاعب. الآن هم غارقون في أوكرانيا، ويستغلون الوضع الذي نشأ هناك لكسب الأموال، لكن ليس لديهم وقت طويل للاستمتاع بالشمس. سنتعامل معهم بأي حال. لدينا حساباتنا الخاصة بهم".
 
(روسيا اليوم)
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