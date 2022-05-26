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"حماس" تحذر إسرائيل

Lebanon 24
26-05-2022 | 12:30
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دعت حركة "حماس" المواطنين الفلسطينيين إلى الاحتشاد فجر يوم الأحد في المسجد الأقصى بهدف التصدي لما قالت إنها مخططات المستوطنين اليهود باقتحامه وأداء طقوس استفزازية داخل باحاته.

وقالت الحركة في بيان "الأقصى ينتظر هبّتكم لنصرته وإفشال مخططات الاحتلال الغاشم"، داعية الفلسطينيين لـ"الرباط والاعتكاف في الاقصى، وأداء صلاة الضحى، والثبات في كل ساحاته وأبوابه وأركانه".
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وحذرت "حماس" قادة إسرائيل "من أية حسابات خاطئة في القدس والأقصى، وقالت "نجدد التأكيد على أننا ماضون بكل قوة وإصرار ويقين، في الدفاع عن قدسنا وأقصانا وحقوقنا الوطنية".

ويعتزم المتطرفون اليهود تنظيم مسيرة أعلام يوم الاحد في البلدة القديمة في القدس، ومن المقرر أن تمر المسيرة من منطقة باب العامود.

ونشرت القوات الاسرائيلية الآلاف من عناصرها في القدس تحسبا لاشتباكات محتملة مع المواطنين الفلسطينيين على خلفية مسيرة الأعلام للمتطرفين اليهود.
 
(روسيا اليوم)
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