زلزال بقوة 7.2 على مقياس ريختر يضرب جنوبي بيرو

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن زلزالا بقوة 7.2 على مقياس ريختر ضرب منطقة أزنجارو جنوبي بيرو.

ولم ترد على الفور أنباء عن أضرار بشرية أو مادية.

(سبوتنيك)