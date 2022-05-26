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عربي-دولي

زلزال بقوة 7.2 على مقياس ريختر يضرب جنوبي بيرو

Lebanon 24
26-05-2022 | 10:33
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أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن زلزالا بقوة 7.2 على مقياس ريختر ضرب منطقة أزنجارو جنوبي بيرو.
ولم ترد على الفور أنباء عن أضرار بشرية أو مادية.
(سبوتنيك)
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