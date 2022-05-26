رئيس أوكرانيا يتهم روسيا بارتكاب "إبادة جماعية" في دونباس

اتّهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ليلة الجمعة، القوات الروسية، بارتكاب "إبادة جماعية" في دونباس، شرقي البلاد.



وقال زيلينسكي في خطابه اليومي المتلفز إن "الهجوم الحالي للمحتلين في دونباس قد يجعل المنطقة غير آهلة بالسكان"، متهماً القوات الروسية بأنها تسعى لأن "تسوي بالأرض" العديد من مدن وبلدات هذا الحوض المنجمي.

Advertisement

وأضاف أن القوات الروسية تمارس "الترحيل" و"القتل الجماعي للمدنيين" في دونباس، معتبراً أن "كل ذلك... يشكل سياسة إبادة جماعية واضحة تنفذها روسيا".



وبهذا يكون الرئيس الأوكراني قد وجه إلى القوات الروسية نفس التهمة التي وجهتها موسكو إلى قواته لتبرير هجومها على بلاده.