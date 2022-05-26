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عربي-دولي

حريق يلتهم مساعدات للأوكرانيين في اليونان..ماذا حصل؟

Lebanon 24
26-05-2022 | 23:30
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أتى حريق قرب أثينا، الخميس، على 20 طنا من الملابس والبطانيات التي تم التبرع بها للاجئين الأوكرانيين، حسب ما أعلنت مجموعة إغاثة.


اندلع الحريق في منطقة مستودعات قرب استاد السلام والصداقة على مقربة من مرفأ بيرايوس، وفق جهاز الإطفاء.
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وقال مؤسس مجموعة الإغاثة "اولي مازي بورومي" يوانيس سبانيولوس: "الناس يأتون إلى هنا كل يوم للتبرع. آسف جدا لمشاهدة التبرعات تُدمر".
 
وتم إخماد الحريق وفتح تحقيق لمعرفة ملابساته، على ما أعلن متحدث باسم جهاز الإطفاء. ولم يصب أحد في الحريق.

وأكدت منسقة المساعدة الإنسانية إيرينا بورتنيك لوكالة فرانس برس أن الحريق لم يطل كمية من الأدوية والمواد الغذائية.

تستقبل اليونان أكثر من 30 ألف لاجئ من أوكرانيا، بينهم قرابة ثمانية آلاف قاصر.
المصدر: سكاي نيوز
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