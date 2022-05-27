مع دخول النزاع بين موسكو وكييف شهره الرابع... الدفاع الأوكرانية: نمر بمرحلة صعبة وطويلة للغاية

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وشددت نائبة وزير الدفاع الأوكرانية، جانا ماليار، في مؤتمر صحافي اليوم الخميس، على أن البلاد تشهد مرحلة صعبة للغاية وطويلة من الصراع. مع دخول النزاع الروسي الأوكراني شهره الرابع، وسط استعار القتال شرقاً، أكدت كييف أن البلاد تمر بمرحلة صعبة وطويلة، لافتة إلى أن شدّة المعارك في منطقة دونباس بلغت "حدّها الأقصى" فيما لا تزال القوات الروسية تتوغل في المنطقة الصناعية.وشددت نائبة وزير الدفاع الأوكرانية، جانا ماليار، في مؤتمر صحافي اليوم الخميس، على أن البلاد تشهد مرحلة صعبة للغاية وطويلة من الصراع.





"نبذل قصارى جهدنا"

وأوضحت أن القوات الروسية تتقدم في منطقة لوغانسك (شرق البلاد) لكن القوات الأوكرانية تبذل قصارى جهدها للتصدي.



إلى ذلك، اعتبرت أن القتال هناك بلغ حده الأقصى والأعنف على الإطلاق.



قصفت أكثر من 40 بلدة

وكان الجيش الأوكراني أعلن في وقت سابق اليوم أن القوات الروسية قصفت أكثر من 40 بلدة في منطقة دونباس، ما يهدد بإغلاق آخر ممر هروب رئيسي للمدنيين المحاصرين في هذا الإقليم.



كما اتهمت قوة المهام المشتركة بالقوات المسلحة الأوكرانية على حسابها في فيسبوك القوات الروسية بتدمر 47 موقعاً مدنياً في دونيتسك ولوغانسك، ما أدى إلى مقتل خمسة مدنيين وإصابة العشرات بجروح. كما أكدت أن هناك مؤشرات على تصعيد روسي أكبر بعد للقتال في دونباس."نبذل قصارى جهدنا"وأوضحت أن القوات الروسية تتقدم في منطقة لوغانسك (شرق البلاد) لكن القوات الأوكرانية تبذل قصارى جهدها للتصدي.إلى ذلك، اعتبرت أن القتال هناك بلغ حده الأقصى والأعنف على الإطلاق.قصفت أكثر من 40 بلدةوكان الجيش الأوكراني أعلن في وقت سابق اليوم أن القوات الروسية قصفت أكثر من 40 بلدة في منطقة دونباس، ما يهدد بإغلاق آخر ممر هروب رئيسي للمدنيين المحاصرين في هذا الإقليم.كما اتهمت قوة المهام المشتركة بالقوات المسلحة الأوكرانية على حسابها في فيسبوك القوات الروسية بتدمر 47 موقعاً مدنياً في دونيتسك ولوغانسك، ما أدى إلى مقتل خمسة مدنيين وإصابة العشرات بجروح.