بعد اغتيال العقيد حسن صياد خدائي.. اسرائيل قد تحذر رعاياها من السفر لدول خليجية خوفا من انتقام إيراني

أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية بأن سلطات البلاد ربما تصدر توصيات لرعاياها بعدم السفر إلى وجهات قريبة من إيران خشية من انتقام طهران بعد اغتيال قائد عسكري رفيع بالحرس الثوري.ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن تقرير للقناة 12 الإخبارية، الخميس، عن مخاوف إسرائيلية من مهاجمة إيران لإسرائليين في الخارج عقب تسريبات ربط البلاد بمقتل العقيد بالحرس الثوري الإيراني، حسن صياد خدائي.وتخشى إسرائيل من أن التطورات ستزيد من دافع إيران لضرب الإسرائيليين في الخارج، حيث عقدت شخصيات رفيعة المستوى في الحكومة والمؤسسات الدفاعية سلسلة من الاجتماعات التشاورية خلال الأيام الأخيرة حول هذه المسألة.وأشار التقرير إلى أنه من الواضح أن السلطات الإسرائيلية ستتخذ قرارًا قريبًا لتكرار نصائح السفر ضد السفر إلى الدول المجاورة لإيران، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والبحرين وأذربيجان وربما تركيا.وكانت صحيفة صحيفة "نيويورك تايمز أفادت " بأن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة أنها تقف وراء عملية اغتيال العقيد بالحرس الثوري الإيراني، صياد خدائي.

وبحسب الصحيفة الأميركية، فإن الوحدة السرية التابعة لفيلق القدس – مسؤول العمليات الخارجية بالحرس الثوري الإيراني - مكلفة بعمليات اختطاف واغتيال للأجانب في جميع أنحاء العالم، بمن فيهم المدنيين والمسؤولين الإسرائيليين، وفقا للحكومة الإسرائيلية ومسؤولي الجيش والمخابرات.والأحد الماضي، لقي العقيد صياد خدائي البالغ من العمر 50 عاما برصاصة قاتلة خارج منزله في شارع سكني هادئ بالعاصمة الإيرانية طهران، عندما اقترب مسلحان على دراجتين ناريتين من سيارته وأطلقوا عليه خمس رصاصات، وفقا لوسائل الإعلام الحكومية.والخميس، نقلت صحيفة "إسرائيل هيوم" تقريرا للقناة 12 أشارت فيه إلى أن المسؤولين الإسرائيليين فوجئوا بالتسريب الأميركي لصحيفة "نيويورك تايمز"، والذي يعتبر نادرًا جدًا في سياق العلاقة الاستراتيجية الحميمة بين البلدين.وبحسب التقرير، كان المسؤولون الإسرائيليون "غير متأكدين من دوافع الأميركيين بتسريب المعلومات" وكانوا يحاولون فهم التداعيات.وقال المدير العام لوزارة الخارجية، ألون أوشبيز، لهيئة البث الإسرائيلية العامة "كان" إنه يتعين على الولايات المتحدة تقديم إجابات فيما يتعلق بتقرير "نيويورك تايمز".ونادرا ما تعلن إسرائيل مسؤوليتها عن أي عملية على أرض أجنبية؛ لأن الذهاب في ذلك الاتجاه يسهل الإنكار ويسهل على الطرف الآخر إظهار ضبط النفس. وبحسب ما ورد في التقرير، أعرب مسؤولون إسرائيليون عن قلقهم من أن يؤدي التسريب إلى زيادة رغبة إيران في الانتقام.وقال مسؤول إسرائيلي للقناة 12 إنه لا توجد حاليا تحذيرات استخباراتية محددة بشأن الهجمات.ومع ذلك، قال المسؤول الذي لم يكشف عن هويته إنه سيتم نصح الإسرائيليين بتوخي الحذر بشكل خاص عند زيارة أذربيجان، وسيُطلب منهم عدم زيارة الإمارات أو البحرين ما لم يكن ذلك ضروريًا للغاية "بسبب وجود البنى التحتية للإرهاب في تلك البلدان".