رسائل مريبة من غوتيريش.. أمين الأمم المتحدة ضحية هاكرز

يبدو أن الهجمات الإلكترونية، طالت حتى رأس الأمم المتحدة. فقد عمد على ما يبدو عدد من "الهاكرز" إلى تزييف رسائل، على أنها موجهة من قبل الأمين العام أنطونيو غوتيريش.



ما دفع الأمانة العامة للأمم المتحدة إلى تحذير الدول الأعضاء في المنظمة البالغ عددها 193، من رسائل يُزعم أن أمينها العام أرسلها إلى ممثليها في إطار هجوم إلكتروني.

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