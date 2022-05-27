22
o
بيروت
17
o
طرابلس
22
o
صور
26
o
جبيل
22
o
صيدا
24
o
جونية
22
o
النبطية
21
o
زحلة
21
o
بعلبك
17
o
بشري
22
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
رسائل مريبة من غوتيريش.. أمين الأمم المتحدة ضحية هاكرز
Lebanon 24
27-05-2022
|
04:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
يبدو أن الهجمات الإلكترونية، طالت حتى رأس الأمم المتحدة. فقد عمد على ما يبدو عدد من "الهاكرز" إلى تزييف رسائل، على أنها موجهة من قبل الأمين العام أنطونيو غوتيريش.
ما دفع الأمانة العامة للأمم المتحدة إلى تحذير الدول الأعضاء في المنظمة البالغ عددها 193، من رسائل يُزعم أن أمينها العام أرسلها إلى ممثليها في إطار هجوم إلكتروني.
Advertisement
وأوضحت الأمانة أن العديد من المسؤولين الدبلوماسيين "تلقوا رسائل غير مرغوب فيها يزعمون أنها من الأمين العام"، بحسب ما نقلت فرانس برس.
"رقم شخصي!"
كما أبلغت تلك الرسائل المزورة، من تسلموها بأن غوتيريش يحاول الاتصال بهم عبر "رقمه الشخصي".
إلا أنه تبين أن هذا الرقم غير مرتبط على الإطلاق بالأمم المتحدة.
لذا شددت الأمانة على أن تواصل الأمين العام للأمم المتحدة مع الدول الأعضاء يتبع بروتوكولاً واضحاً ومحدداً، لا يمكن الحياد عنه.
كما أوضحت أن الرسائل الاحتيالية أرسلت من أرقام أميركية وأن السلطات الأميركية أبلغت بهذه الوقائع التي حصلت هذا الأسبوع.
يشار إلى أن الحروب والهجمات الإلكترونية باتت تتصاعد خلال السنوات الماضية، لا سيما مع التقدم التكنولوجي والسيبراني في هذا المجال حول العالم.
المصدر: العربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
طرح "قوّاتي" مثير للاستغراب.. فكيف رد "الاشتراكي"
Lebanon 24
طرح "قوّاتي" مثير للاستغراب.. فكيف رد "الاشتراكي"
01:15 | 2022-05-27
27/05/2022 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبيرٌ يفسّر تعميم مصرف لبنان الجديد.. ماذا قال؟
Lebanon 24
خبيرٌ يفسّر تعميم مصرف لبنان الجديد.. ماذا قال؟
11:42 | 2022-05-27
27/05/2022 11:42:28
Lebanon 24
Lebanon 24
أمرٌ واحد قد يقطع مصدراً للدولار في لبنان.. المفاجأة كبرى!
Lebanon 24
أمرٌ واحد قد يقطع مصدراً للدولار في لبنان.. المفاجأة كبرى!
03:30 | 2022-05-27
27/05/2022 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مذيعة أخبار الـ MTV السابقة تدخل قريبا القفص الذهبي في اليونان.. تعرفوا إلى عريسها (صور)
Lebanon 24
مذيعة أخبار الـ MTV السابقة تدخل قريبا القفص الذهبي في اليونان.. تعرفوا إلى عريسها (صور)
03:28 | 2022-05-27
27/05/2022 03:28:10
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ مهم عن البنزين.. إليكم الجديد
Lebanon 24
خبرٌ مهم عن البنزين.. إليكم الجديد
11:29 | 2022-05-27
27/05/2022 11:29:25
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:59 | 2022-05-27
مباحثات إماراتية بولندية في وارسو عن أوكرانيا وأزمة الطاقة
16:30 | 2022-05-27
تسريح العشرات من "الجيش الخاص" لبوتين بسبب أوكرانيا
16:00 | 2022-05-27
بالأرقام.. تعرّفوا على أكبر 10 دول من حيث قيمة الدين الحكومي العام
15:40 | 2022-05-27
في الضفة الغربية المحتلة... استشهاد فتى فلسطيني بنيران جيش الاحنلال
15:36 | 2022-05-27
الدفاع الروسية: النازيون الأوكرانيون يدعون علنًا لإبادة الناطقين بالروسية وممثلي الجالية اليونانية
15:32 | 2022-05-27
الرئيس السابق لأوكرانيا: الدولة مهددة بالدمار الشامل بسبب سياسة سلطاتها الحاكمة
فيديو
هاتف "5G" جديد من "سامسونغ"... هذه مواصفاته وسعره منافس! (فيديو)
Lebanon 24
هاتف "5G" جديد من "سامسونغ"... هذه مواصفاته وسعره منافس! (فيديو)
14:00 | 2022-05-27
28/05/2022 03:12:59
Lebanon 24
Lebanon 24
سيارة "كروس أوفر" جديدة منافسة لـ"كيا" و"هيونداي"... تعرفوا إليها (فيديو)
Lebanon 24
سيارة "كروس أوفر" جديدة منافسة لـ"كيا" و"هيونداي"... تعرفوا إليها (فيديو)
11:00 | 2022-05-27
28/05/2022 03:12:59
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو لميريام كلينك ينتشر: رمت ثيابها وبدأت بالصراخ.. ما القصة؟
Lebanon 24
فيديو لميريام كلينك ينتشر: رمت ثيابها وبدأت بالصراخ.. ما القصة؟
03:00 | 2022-05-27
28/05/2022 03:12:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact