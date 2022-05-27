القتال يستعر في دونباس.. مساع روسية لتطويق الأوكران

مع استمرار القتال بشراسة في شرق أوكرانيا بين القوات الروسية والأوكرانية، يبدو أن موسكو باتت قاب قوسين من السيطرة على منطقة لوغانس في إقليم دونباس.



فقد أكد الجيش الأوكراني أن القوات الروسية شنت أمس الخميس هجوما من ثلاث جهات في محاولة لتطويق القوات الأوكرانية في سيفيرودونتسك وليسيتشانسك.

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مدينتان فقط

وإذا سقطت هاتان المدينتان اللتان تقعان على ضفتي نهر سيفيرسكي دونيتس، فستكون لوغانسك قد سقطت بالكامل تقريبا في أيدي الروس.



بدوره، ذكر حاكم لوغانسك سيرهي جايداي أن حوالي 50 جنديا روسيا وصلوا إلى طريق سريع "وتمكنوا من كسب موطئ قدم"، وإقامة نقطة تفتيش.





كذلك، أكد مستشار وزارة الداخلية الأوكرانية فاديم دنيسينكو في إفادة مساء أمس بأن 25 كتيبة روسية تحاول محاصرة القوات الأوكرانية.



تقدم في سفيتلودارسك

إلى ذلك، أكد شهود عيان بأن الروس تقدموا في سفيتلودارسك، حيث انسحبت القوات الأوكرانية في وقت سابق من الأسبوع الحالي، بحس بما أفادت رويترز.



وأصبحت المدينة الآن تحت سيطرة المقاتلين المتحالفين مع موسكو، والذين احتلوا مبنى الحكومة المحلية وعلقوا شعار المطرقة والمنجل السوفيتي عند الباب. كما أشار إلى أن المقاتلون الأوكران يتراجعون ببطء نحو مواقع أشد تحصيناًكذلك، أكد مستشار وزارة الداخلية الأوكرانية فاديم دنيسينكو في إفادة مساء أمس بأن 25 كتيبة روسية تحاول محاصرة القوات الأوكرانية.تقدم في سفيتلودارسكإلى ذلك، أكد شهود عيان بأن الروس تقدموا في سفيتلودارسك، حيث انسحبت القوات الأوكرانية في وقت سابق من الأسبوع الحالي، بحس بما أفادت رويترز.وأصبحت المدينة الآن تحت سيطرة المقاتلين المتحالفين مع موسكو، والذين احتلوا مبنى الحكومة المحلية وعلقوا شعار المطرقة والمنجل السوفيتي عند الباب.