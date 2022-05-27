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عربي-دولي

بالأرقام.. تعرّفوا على أكبر 10 دول من حيث قيمة الدين الحكومي العام

Lebanon 24
27-05-2022 | 16:00
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نشرت شبكة "الشرق للأخبار" تقريراً تحت عنوان: "إنفوغراف.. أكبر 10 دول من حيث قيمة الدين الحكومي العام"، وجاء فيه:
 
تخطت ديون حكومات الدول في عام 2022 قيمة 97 تريليون دولار عالمياً، وكانت الولايات المتحدة أكبر دولة من حيث قيمة الدين الحكومي العام بما يصل إلى 32 تريليون دولار.
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أما قيمة الدين الحكومي الصيني فبلغت 15.5 تريليون دولار، وفي المركز الثالث أتت اليابان بقيمة ديون تبلغ 13 تريليون دولار، وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي.
 
إلى ذلك، بلغت قيمة الدين الحكومي الفرنسي 3.3 تريليون دولار، في حين وصل هذا الرقم في إيطاليا إلى 3.1 تريليون دولار، بينما جاء في الهند 3.1 تريليون دولار. 
 
 
 
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