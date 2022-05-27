كم ستبلغ تكلفة إعادة إعمار أوكرانيا؟ ومن أين المال؟

دمّر الغزو الروسي لأوكرانيا فعليا بنية تحتية بمليارات الدولارات، وأوقف الصادرات من موانئ البحر الأسود الرئيسية، وشرد أكثر من 12 مليون شخص.

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وبحسب موقع "الإذاعة الوطنية العامة" الأميركية، "يتوقع البنك الدولي أن تتسبب الحرب في انكماش الاقتصاد الأوكراني بنسبة 45٪ هذا العام. وبينما تركز القوات الروسية الآن على منطقة دونباس، لا تظهر الحرب أي بوادر على الهدوء. لكن الزعماء الأوكرانيين والغربيين يتحدثون بالفعل عما قد يتطلبه الأمر لإعادة بناء أوكرانيا، إذا انتهت الحرب ومتى تنتهي. ونقل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حجم الدمار في مؤتمر عبر الفيديو في أواخر نيسان: 1500 منشأة تعليمية دمرت أو تضررت، إلى جانب 350 منشأة طبية و1500 ميل من الطرق و300 جسر. إجمالاً، قدر زيلينسكي أن 32 مليون متر مربع من المساحات السكنية قد تأثرت حتى الآن. وقال زيلينسكي: "هذه ليست مجرد إحصائيات. هذه ماريوبول، هذه فولنوفاكا، هذه أوختيركا، هذه تشيرنيهيف، هذه بورودينكا - العشرات والعشرات من مدننا وبلداتنا وقرانا". وتشير التقديرات إلى أن تكلفة إعادة بناء البلاد قد تصل إلى مئات المليارات من الدولارات. عندما يتعلق الأمر بمعالجة هذا الأمر، فإن إحدى المقارنات التي يجريها العديد من القادة هي خطة مارشال، أي عندما وزعت الولايات المتحدة أكثر من 13 مليار دولار من المساعدات الاقتصادية بعد الحرب العالمية الثانية (أو أكثر من 150 مليار دولار بدولارات اليوم) لإعادة تأهيل اقتصادات 17 دولة أوروبية. إذاً، كم ستكون تكلفة إعادة البناء؟"

وتابع الموقع، "تشير دراسة جارية من كلية كييف للاقتصاد إلى أن أوكرانيا تعاني كل أسبوع من أضرار في بنيتها التحتية تصل قيمتها إلى 4.5 مليار دولار، ويمكن أن ترتفع الخسائر الاقتصادية الإجمالية للبلاد إلى حوالي 600 مليار دولار. وقال الاقتصادي الأوكراني يوري جورودنيشينكو إننا "جميعاً رأينا صور الدمار الشامل في أوكرانيا. فنرى مدناً كبرى مثل خاركيف وماريوبول، وما من مبنى غير متضرر فيها". وأضاف: "الأمر لا يتعلق فقط بالمباني السكنية. ترى البنية التحتية الحيوية يتم تدميرها: الجسور والطرق والمصافي ومصانع الصلب والسكك الحديدية". قال جورودنيشنكو إن الاقتصاديين يستخدمون عدة طرق لتحديد الضرر، على الرغم من عدم اليقين في الوعي الظرفي الذي يعاني منه المشاركون في العمليات العسكرية". وتابع قائلاً: "تتمثل إحدى طرق النظر إلى هذا في إجراء جرد للجسور والمباني المتضررة وما إلى ذلك وحساب تكلفة الاستبدال. وستتراوح التكلفة بسهولة ما بين 100 و200 مليار دولار". وأضاف: "يمكننا أيضًا أن ننظر إلى الإجراءات الأخرى والجهود المماثلة التي تم القيام بها في الماضي. على سبيل المثال، ما هي تكلفة إعادة إعمار العراق أو أفغانستان؟ إذا نظرت إلى حجم هذه البلدان، ومستوى الضرر، وقياسها إلى الحالة الأوكرانية، فالكلفة ستصل إلى مكان ما بين 500 مليار دولار، وربما تريليون دولار"."

كيف ستتم إعادة بناء أوكرانيا؟



بحسب الموقع، "على الرغم من أن الغزو الروسي تسبب في أضرار جسيمة، إلا أن بعض الخبراء يرون أيضًا أن إعادة الإعمار هي فرصة تحدث مرة واحدة في الجيل لتحديث أوكرانيا. يعتقد جورودنيشنكو أن المدن التي أعيد بناؤها حديثًا في البلاد يجب أن تكون خالية من الكربون وأكثر كثافة، مع ترقيات مطلوبة بشدة للإسكان والنقل العام. وقال إنه عندما حصلت أوكرانيا على استقلالها عن الاتحاد السوفيتي في عام 1991، أمضت عقودًا مندمجة في الاقتصاد السوفيتي، ولا يزال جزء كبير من بنيتها التحتية يعود إلى ذلك الوقت. وأضاف: "عندما تنظر إلى استهلاك الطاقة لكل وحدة من الناتج المحلي الإجمالي، فقد كان أحد أعلى المعدلات في العالم". وتابع قائلاً: "لذلك كان ذلك سيئًا للغاية بالنسبة للمناخ والاقتصاد. على مر السنين، كانت أوكرانيا أكثر فاعلية بشكل متزايد، لكنها كانت عملية بطيئة". ساهمت البنية التحتية القديمة وغير الفعالة في أوكرانيا في التلوث وتغير المناخ، لكنها أيضًا جعلت البلاد تعتمد بشكل كبير على النفط والغاز الطبيعي الروسي. قال جورودنيشنكو: "يجب أن نعيد بالفعل بناء أوكرانيا وفقًا للمعايير الحديثة. وسيكون هذا جيدًا ليس فقط من حيث تغير المناخ... ولكنه أيضًا يجعل أوكرانيا أقل عرضة للابتزاز المستقبلي من روسيا... لذا يمكنك قتل عصفورين بحجر واحد".

من أين سيأتي المال؟



تابع الموقع، "تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم نحو 9 مليارات يورو لأوكرانيا الأسبوع الماضي على شكل قروض. كما التزم بإنشاء منصة دولية "إعادة بناء أوكرانيا" التي من شأنها أن تسمح للبلدان بالتبرع من أجل خطة إعادة الإعمار "التي وضعتها ونفذتها أوكرانيا، مع دعم القدرات الإدارية والمساعدة الفنية من قبل الاتحاد الأوروبي". أعلنت الولايات المتحدة والعديد من الدول الأخرى أنها تدعم خطة شاملة لدعم وإعادة بناء أوكرانيا. أقر مجلس الشيوخ الأميركي حزمة مساعدات بقيمة 40 مليار دولار لأوكرانيا الأسبوع الماضي، لكن وزيرة الخزانة جانيت يلين قالت في كلمة ألقتها في بروكسل "في نهاية المطاف، ستحتاج أوكرانيا إلى دعم هائل واستثمارات خاصة لإعادة الإعمار والتعافي، على غرار مهمة إعادة البناء في أوروبا بعد عام 1945". وقالت يلين: "من الواضح أن الدعم الثنائي والمتعدد الأطراف المعلن حتى الآن لن يكون كافياً لتلبية احتياجات أوكرانيا، حتى على المدى القصير". بالإضافة إلى الدعم من الدول الحليفة، قال جورودنيشنكو إن الأصول الروسية التي تم الاستيلاء عليها نتيجة للعقوبات يمكن استخدامها في سداد الفاتورة. ومع ذلك، قالت يلين الأسبوع الماضي: "على الرغم من أن الأمر مطروح وقيد الدرس، إلا أنه لن يكون قانونيًا الآن في الولايات المتحدة مصادرة الحكومة لتلك الأصول". قال جورودنيشنكو إن المجتمع الدولي يمكنه أيضًا استخدام سابقة تاريخية لإيجاد طرق لجعل روسيا تدفع تكاليف إعادة إعمار أوكرانيا، حتى لو لم توافق على دفع تعويضات. قال إنه بعد الحرب العالمية الثانية، جمد المسؤولون الأميركيون الأصول النازية في الولايات المتحدة، ثم استخدموها لتعويض ضحايا جرائم الحرب. وأشار إلى أن العراق دفع نحو 50 مليار دولار كتعويضات للكويت على مدى 30 عاما في شكل ضرائب على نفطها لتعويض الأضرار التي سببها غزوها عام 1990. واقترح جورودنيشينكو "فرض ضريبة فعلية على الطاقة الروسية، وسيتدفق جزء بسيط من تلك الضريبة إلى أوكرانيا لدفع تكاليف إعادة الإعمار". ومع ذلك، يشعر كل من جورودنيشنكو وباري إيتشنغرين، مؤرخ اقتصادي، بالقلق من أن مساعدة الاتحاد الأوروبي تبدو في الغالب في شكل قروض. وقال جورودنيشنكو "الدولة التي دمرتها حرب كبيرة لن تكون لديها القدرة على سداد القروض في أي وقت قريب"، مضيفًا أن 90٪ من مساعدات خطة مارشال قدمت في شكل منح. قال أيتشنغرين إن الاتحاد الأوروبي أظهر أن لديه الموارد اللازمة لتخصيص المزيد من التمويل لأوكرانيا في شكل منح. وأشار إلى عام 2020، عندما اقترض الاتحاد الأوروبي 750 مليار يورو لإنشاء صندوق للتعافي من جائحة فيروس كورونا. قال إيتشنغرين: "يمكنهم فعل ذلك مرة أخرى إذا كانوا يعتقدون أن هذه أولوية"."