ما هو سر انتشار عدوى جدري القرود؟

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مع انتشار مرض جدري القرود في عدد من دول العالم، تثار التساؤلات حول التسلسل الجيني للفيروس المسبب للمرض، لأنه حتى الآن لم يتحور بشكل يجعله أكثر قابلية للانتقال بين البشر، ما يطرح التساؤل حول سبب انتشاره بشكل غير مسبوق في أنحاء العالم.وبحسب ما نشرته مجلة "وايرد" عبر موقعها، فقد سمع عالم الأوبئة بجامعة أوكسفورد، موريتز كريمر، لأول مرة عن انتشار مرض جدري القرود الجديد في بريطانيا وأوروبا والولايات المتحدة، من خلال موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وليس عبر القنوات العلمية التقليدية، أو من وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة، حيث كان يتم الإبلاغ عن كل حالة مشتبه بها.وفيما تبادل خبراء الأمراض المعدية نظرياتهم، كان كريمر المتخصص في عمل نماذج لانتشار الأمراض المعدية، قلقا بشكل متزايد.وقال كريمر: "لقد أدركنا أن تفشي هذا الوباء كان غير عادي في توسعه الجغرافي، مع انتشاره في بعض التجمعات غير المرتبطة بالسفر".في الماضي، عندما ظهر جدري القرود في أوروبا أو أميركا الشمالية، كان من الممكن تتبع الحالات بسهولة إلى البلدان التي ينتشر فيها الفيروس، لكن ذلك لا ينطبق على هذا المرض.بحسب المجلة، لمواكبة كيفية انتشار الفيروس، أنشأ كريمر مع جون براونشتاين وزملاؤه في منظمة الصحة العالمية "نظام تعقب جدري القرود" بهدف جمع المعلومات عن الحالات المؤكدة والمشتبه فيها، وهي أداة تصور بدقة كل ما هو غير مألوف بشأن التفشي الجديد.وعلى الرغم من أن جدري القرود مستوطن في غرب ووسط إفريقيا، إلا أنه غير معروف بأنه قابل للانتقال بشكل خاص، حيث تم اكتشافه لأول مرة في القرود في عام 1958، ولكن يُعتقد أن القوارض والثدييات الصغيرة الأخرى هي المضيف الحيواني الرئيسي، وينتقل الفيروس بشكل أكثر شيوعا من خلال الاتصال الوثيق بين هذه الكائنات والبشر، مما يتسبب في إصابة الناس بالحمى، بالإضافة إلى ظهور طفح جلدي شديد.ويمكن أيضا أن ينتشر هذا المرض بين البشر، إما عن طريق الرذاذ التنفسي أو سوائل الجسم لشخص مصاب، ولكن هذا أقل شيوعا، لأن جدري القرود ليس معديا حتى وقت ظهور الأعراض على الشخص المصاب، وعند ظهور الأعراض يصبح المخالطون أكثر عرضة للعدوى، في حين يبدأ المصاب في التعافي ويجب عليه تجنب الاتصال بالآخرين.وقال ماتيو بروشازكا، عالم الأوبئة في وكالة الأمن الصحي بالمملكة المتحدة، إن بعض سلاسل الانتقال الأطول الموثقة للفيروس ليست سوى 6 إصابات متتالية من شخص لآخر.ولكن كما يوضح نظام "تعقب جدري القرود"، فإن مجموعات من الحالات تظهر فجأة في جميع أنحاء العالم دون روابط واضحة بالبلدان الموبوءة، فحتى الآن، يوجد في بريطانيا أكثر عدد من الحالات المؤكدة "57 حالة"، إلى جانب إصابات في البرتغال وإسبانيا، لكن هناك حالات ظهرت أيضًا في أماكن بعيدة مثل كندا وأستراليا.وقد تكهن بعض العلماء في البداية بأن شكلا جديدا أكثر قابلية للانتقال من جدري القرود ربما ظهر، ولكن الآن مع نشر التسلسلات الجينومية الفيروسية الأولى من تفشي المرض يبدو أنها تشير إلى غير ذلك.القضاء على الجدري سبب تدهور المناعةومن المرجح أن هذا التفشي للمرض قد نشأ عن حالات ظهرت في البداية داخل أجزاء من إفريقيا، مقترنة بارتفاع عمليات السفر الجوي بعد انتهاء القيود الوبائية، وتضاؤل المناعة ضد فيروسات الأورثوبوكس، الأسرة الفيروسية التي تحتوي على جدري القردة، جدري البقر، الجدري، وغيرها، عبر مساحات شاسعة من الكوكب.وكان الأستاذ بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، جيمي لويد سميث، والذي كان يدرس جدري القرود لأكثر من عقد من الزمان، يقول إن المناعة ضد هذه العائلة من الفيروسات آخذة في التدهور لدى البشر منذ القضاء على الجدري في عام 1980.وأضاف سميث: "استئصال الجدري يمثل أحد أعظم إنجازات الصحة العامة في كل العصور، لكن النتيجة الطبيعية لاستئصال فيروس الأورثوبوكس الذي انتشر على نطاق واسع بين البشر، أنه تم إيقاف برنامج التطعيم الذي أدى إلى استئصاله، ما جعل هناك أجيال من البشر ليس لديهم خبرة مناعية مع أي فيروس أورثوبوكس، ليس هناك شك في أن هذا يجعل الحياة أسهل بالنسبة لجدري القرود، لأن ذلك بمنزلة كومة كبيرة من الوقود لم تشهد شرارة من قبل".واقترحت هيئة خدمات الصحة والسلامة المهنية البريطانية أن طرق الانتقال يمكن أن تكون جنسية، بناء على البيانات التي تظهر أن نسبة من الحالات المؤكدة لحالات جنسية بين الرجال، ومع ذلك، لم يتم وصف هذا من قبل مع جدري القرود، وقد حذر علماء آخرون من استخلاص مثل هذه الاستنتاجات في هذه المرحلة المبكرة من تفشي المرض.الباحث في جامعة إيموري بالولايات المتحدة، بوغوما تيتانغي، والذي درس حالات تفشي مرض جدري القردة السابقة يقول: "لا أحب التكهن لأنني لا أعتقد أنه مفيد وقد يغذي المعلومات المضللة.. الانتقال الجنسي هو دائما طريقة ممكنة لانتشار أي مرض يمكنه الانتقال عن طريق الاتصال الجسدي الوثيق".ويعد جدري القرود أقل قابلية للانتقال من فيروس كورونا، حيث يبلغ متوسط عدد الأشخاص الذين سيصابون بالفيروس من شخص مصاب، ما بين واحد إلى اثنين، بالمقارنة، فإن كورونا له رقم تكاثر أعلى من 7.كما يظهر التسلسل الجيني أن التفشي الجديد هو من سلالة غرب إفريقيا، التي يقل معدل الوفيات بها عن 1 بالمئة.وحتى الآن، ولم يتم الكشف عن أي مريض كانت إصابته بأعراض شديدة، وهناك لقاحان متاحان بالفعل في أوروبا وأميركا الشمالية للوقاية من المرض، حتى لو تم استخدام أيا منهما لمدة تصل إلى 4 أيام بعد تعرض الشخص للفيروس.