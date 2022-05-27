يُصيب الاطفال وينتشر بسرعة... ما هو فيروس "إنفلونزا الطماطم" الجديد؟

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وأضافت أن فيروس إنفلونزا الطماطم يصيب الأطفال ويندر تواجده بين البالغين، قد ظهر بداية الشهر الجاري في بعض الولايات الجنوبية بالهند ومنها "كيرلا".



بعد جائحة كورونا وجدري القرود، أعلنت وسائل إعلام هندية اكتشاف إصابة 26 حالة مصابة بفيروس إنفلونزا الطماطم، الذي يشهد انتشارا في بعض ولايات الهند، خاصة ولاية أوديشا بشرق البلاد، ما أثار مخاوف السلطات الصحية.وأضافت أن فيروس إنفلونزا الطماطم يصيب الأطفال ويندر تواجده بين البالغين، قد ظهر بداية الشهر الجاري في بعض الولايات الجنوبية بالهند ومنها "كيرلا".

العلاقة بين إنفلونزا الطماطم وكورونا

على الرغم من أن بعض الأعراض الخاصة بإنفلونزا الطماطم تشبه أعراض فيروس كورونا، لكن لا يوجد علاقة بينهما، فتظهر هذه الأعراض بشكل عام عند الإصابة بالالتهابات الفيروسية، لذلك لا داعي للذعر، حيث طُلب من السلطات الصحية في الهند البقاء في حالة تأهب خوفاً من انتشاره.



أعراض إنفلونزا الطماطم

المعلومات الأولية تفيد بأن إنفلونزا الطماطم مرض فيروسي يسبب ظهور بثور تشبه الطماطم على الجلد، وتؤثر بشكل كبير على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات والذين يعانون من حمى غير مشخصة، وتتسبب في تهيج الجلد، والجفاف لدى الأطفال، وبشكل عام، يكون شكل البثور أحمر اللون وعندما تصبح كبيرة جدًا تشبه الطماطم وبالتالي تسمى حمى الطماطم أو إنفلونزا الطماطم.



وهناك العديد من الأعراض الخاصة بإنفلونزا الطماطم، والتي يجب التعرف عليها للتحقق من الإصابة، وتشمل الأعراض الأولية للمرض، ظهور بثور كبيرة بحجم الطماطم يكون لونها أحمر، وطفح جلدي، وتهيج الجلد، وارتفاع في درجة الحرارة، وجفاف الجسم وآلام منتشرة وتورم المفاصل، وغثيان ومغص وعطس، وسيلان الأنف.



هل هذا الفيروس معدٍ؟

بالفعل هو معدٍ مثل حالات الإنفلونزا الأخرى، ويجب إبقاء الأطفال المصابين في عزلة لأن هذه الإنفلونزا يمكن أن تنتشر بسرعة من شخص إلى آخر.

(العربية)