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عربي-دولي

معركة دونباس.. أوكرانيا تخسر منطقة استراتيجية "مهمة"

Lebanon 24
27-05-2022 | 07:54
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أعلن الانفصاليون الموالون لروسيا في دونيتسك، الجمعة، أنهم استولوا على منطقة ليمان شرقي أوكرانيا، وهي تقاطع يفتح الطريق إلى مدن كبرى مثل سلوفيانسك وكراماتورسك.

وقالت هيئة أركان الدفاع الإقليمية الانفصالية "لجمهورية" دونيتسك على موقعها في تلغرام إنها "سيطرت بشكل كامل" على "كراسني ليمان" (الاسم القديم لليمان) بفضل وحدات عسكرية من منطقة لوغانسك الانفصالية و"دعم نيران" القوات المسلحة الروسية.
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وتعد ليمان تقاطعاً مهماً للسكك الحديد يقع شمال شرق مدينة سلوفيانسك، التي استعادتها كييف من الانفصاليين الموالين لروسيا في عام 2014، وكراماتورسك عاصمة الجزء الخاضع لسيطرة أوكرانيا من منطقة دونيتسك شرقًا.

وتمهد السيطرة على ليمان الطريق باتجاه سلوفيانسك ثم كراماتورسك، مع إحراز تقدم في محاولة تطويق سيفيرودونيتسك وليسيتشانسك، وهما مدينتان أوكرانيتان مهمتان تقعان في أقصى الشرق.

وكان الانفصاليون أكدوا الثلاثاء أنهم يسيطرون على نصف ليمان.
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