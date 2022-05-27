منظومة "MLRS"... سلاح أميركي يطالب به الجيش الأوكراني لصدّ الهجمات الروسية





فما أهمية هذه المنظومة للجيش الأوكراني، وما الذي أعاق إرسالها لهم منذ بداية الحرب؟

Advertisement



المنظومة الي يدور حولها النقاش تتكون من قاذفات صواريخ توضع على المركبات، مما يعطيها المزيد من المرونة في الحركة والمناورة والهروب. هذه الخاصية تعني أنه يمكن للبطارية توجيه ضرباتها، ثم التحرك بعيدا قبل أن تكون هدفا لنيران البطاريات الروسية المضادة. ويكمن الدور الرئيسي لها في توفير الدعم الناري غير المباشر للقوات البرية.



واسم المنظومة MLRS هو اختصار لـ"قاذفة متعددة الصواريخ" بالإنكليزية.



تم تصميم هذه المنظومة لتوفير كمية كبيرة من القوة النارية في وقت قصير جدًا ضد أهداف حرجة وفي وقت قصير.



أنتجت شركة "لوكهيد مارتن" النسخة الأولى منها "M270" لأول مرة في عام 1983، ويمكن وكانت صواريخها تصيب أهدافًا على بعد ٣٥ إلى 65 كيلومترا، في حين يبلغ مدي الصواريخ الأكثر تطورا منها ١٦٠ كيلومترا.



ويبلغ طولها 6.71 مترا وعرضها 2.74 مترا، وارتفاعها 2.44 مترا.



أما النسخة الأكثر تقدما من المنظومة، فهي "M142 HIMARS"" تم تطويرها في أواخر التسعينيات. ويمكن لصواريخها القياسية أن تصيب أهدافًا على بعد ٣٠٠ كيلومترا، وهو مدى أكبر بكثير من مدافع الهاوتزر M777، التي سلمتها أميركا لأوكرانيا في الأسابيع الماضية ويصل مداها إلى 42 كيلومترا.



وهذه المنظومة تتكون من قاذفة M270 محملة بـ 12 صاروخًا. تتميز هذه المنظومة بدقة تصويب آلي عالية، ويمكن لطاقم المنظومة، المكون من ثلاثة أفراد فقط (السائق والمدفعي والمشرف) إطلاق ما يصل إلى 12 عشر صاروخًا في أقل من 60 ثانية، دون مغادرة السيارة.





لماذا تكرر أوكرانيا المطالبة بها؟ بعد مناشدات من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، كشف مسؤولون أميركيون لشبكة "سي إن إن" أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، تستعد لإرسال أنظمة صاروخية بعيدة المدى لأوكرانيا.فما أهمية هذه المنظومة للجيش الأوكراني، وما الذي أعاق إرسالها لهم منذ بداية الحرب؟المنظومة الي يدور حولها النقاش تتكون من قاذفات صواريخ توضع على المركبات، مما يعطيها المزيد من المرونة في الحركة والمناورة والهروب. هذه الخاصية تعني أنه يمكن للبطارية توجيه ضرباتها، ثم التحرك بعيدا قبل أن تكون هدفا لنيران البطاريات الروسية المضادة. ويكمن الدور الرئيسي لها في توفير الدعم الناري غير المباشر للقوات البرية.واسم المنظومة MLRS هو اختصار لـ"قاذفة متعددة الصواريخ" بالإنكليزية.تم تصميم هذه المنظومة لتوفير كمية كبيرة من القوة النارية في وقت قصير جدًا ضد أهداف حرجة وفي وقت قصير.أنتجت شركة "لوكهيد مارتن" النسخة الأولى منها "M270" لأول مرة في عام 1983، ويمكن وكانت صواريخها تصيب أهدافًا على بعد ٣٥ إلى 65 كيلومترا، في حين يبلغ مدي الصواريخ الأكثر تطورا منها ١٦٠ كيلومترا.ويبلغ طولها 6.71 مترا وعرضها 2.74 مترا، وارتفاعها 2.44 مترا.أما النسخة الأكثر تقدما من المنظومة، فهي "M142 HIMARS"" تم تطويرها في أواخر التسعينيات. ويمكن لصواريخها القياسية أن تصيب أهدافًا على بعد ٣٠٠ كيلومترا، وهو مدى أكبر بكثير من مدافع الهاوتزر M777، التي سلمتها أميركا لأوكرانيا في الأسابيع الماضية ويصل مداها إلى 42 كيلومترا.وهذه المنظومة تتكون من قاذفة M270 محملة بـ 12 صاروخًا. تتميز هذه المنظومة بدقة تصويب آلي عالية، ويمكن لطاقم المنظومة، المكون من ثلاثة أفراد فقط (السائق والمدفعي والمشرف) إطلاق ما يصل إلى 12 عشر صاروخًا في أقل من 60 ثانية، دون مغادرة السيارة.لماذا تكرر أوكرانيا المطالبة بها؟

يري المسؤولون الأوكرانيين أن هذه المنظومة مهمة جدا للدفاع عن شرق أوكرانيا، وصد الهجمات الروسية المتصاعدة. ونشرت وزارة الدفاع الأوكرانية على موقع تويتر، الخميس، مقطع فيديو لهجوم روسي على مواقع المدافعين في دونيتسك أوبلاست. وقالت "أوكرانيا مستعدة للرد. للقيام بذلك، نحتاج إلى منظومة MLRS على الفور".



وقال أولكسندر ميريزكو، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوكراني، لمجلة نيوزويك: "تستخدم روسيا الآن المدفعية على نطاق واسع وبلا رحمة. لمواجهة هذا، نحن بحاجة وإلى صواريخ MLRS؛ لإنقاذ حياة جنودنا ومدنيينا".



وستسمح منظومة "MLRS" للأوكرانيين باستهداف المزيد من بطاريات المدفعية الروسية والمهاجمين في نطاقات أطول. كما ستساعدهم في استهداف خطوط وطرق الإمداد الروسية، مما سيؤدي إلى تعطيل الهجوم.



وأكد ميريزكو أن هذه الصواريخ ستساعد كييف في فك الحصار الروسي على موانئها في البحر الأسود، واستهداف مواقع صواريخ كروز الروسية التي تطلق من شبه جزيرة القرم.



وصرح بافلو كيريلينكو، حاكم منطقة دونيتسك، لمجلة نيوزويك، الخميس، أن المزيد من دعم المدفعية يمكن أن يغير قواعد اللعبة. وقال "نحن بحاجة إلى مدفعية دقيقة وبعيدة المدى".



كشف مسؤولون أميركيون لشبكة "سي إن إن" أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، تستعد لإرسال أنظمة صاروخية بعيدة المدى لأوكرانيا.

لماذا لم ترسل الولايات المتحدة المنظومة لأوكرانيا مبكرا؟

أرجع مسؤولون أميركيون في تصريحات لمجلة "بوليتكو" السبب الرفض إلى أن موسكو قد تعتبر هذا تصعيدا من الجانب الأميركي، وأكدوا أن بايدن وقادة الناتو لا يريدون الدخول في صراع مباشر مع روسيا.



وركزت حزم المساعدات العسكرية الأميركية على صواريخ جافلين المضادة للدبابات وصواريخ ستينغر قصيرة المدى المضادة للطائرات، وكذلك الأسلحة الصغيرة والذخيرة.



وقال مسؤولون لشبكة "سي إن إن" إنه أثيرت مخاوف داخل مجلس الأمن القومي الأميركي من أن أوكرانيا قد تستخدم الأنظمة لتنفيذ هجمات داخل روسيا.



وأوضحت المصادر أن إحدى المخاوف الرئيسية كانت النطاق الواسع لأنظمة الصواريخ، حيث يمكن لهذه القاذفة إطلاق صواريخ لمسافة 300 كيلومتر من مركبة متحركة على أهداف أرضية، مما سيسمح للأوكرانيين بضرب أهداف داخل روسيا بسهولة أكبر.



ويُعتقد بالفعل أن أوكرانيا نفذت العديد من الضربات عبر الحدود داخل روسيا، وهو ما لم يؤكده أو ينفيه المسؤولون الأوكرانيون. وقال المسؤولون الروس علنًا إن أي تهديد لوطنهم سيشكل تصعيدًا كبيرًا وقالوا إن الدول الغربية تجعل نفسها هدفًا مشروعًا في الحرب من خلال الاستمرار في تسليح الأوكرانيين.



وردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة ستوفر هذه الأنظمة، قال وزير الدفاع لويد أوستن، الاثنين للصحفيين "لا أريد أن أستبق ما وصلنا إليه في عملية توفير الموارد".

(الحرة)