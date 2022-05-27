بوتين للنمسا: نتخذ إجراءات لتأمين آزوف والبحر الأسود

وسط تصاعد الاتهامات الغربية لروسيا، بحصار المرافئ الأوكرانية، وعرقلة صادرات الغذاء، نفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تلك المزاعم.

وأبلغ مستشار النمسا، كارل نيهامر، اليوم الجمعة، أن بلاده تتخذ إجراءات لتأمين ممر آمن في آزوف ومياه البحر الأسود، مجددا التأكيد ألا أساس للاتهامات الموجهة ضد بلاده في ما يتعلق بأزمة الغذاء.

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كما أوضح في اتصال هاتفي، أن موسكو ملتزمة بتعهداتها في ما يتعلق بواردات الغاز، بحسب ما أفادت وكالة ريا.

في حين أشار نيهمار إلى أنه ناقش مع سيد الكرملين ملف تبادل الأسرى والسجناء بين موسكو وكييف، إلا أنه اعتبر الموقف الروسي غير واضح.

كما لفت إلى أنه طرح مسألة مرور المساعدات الإنسانية على الأراضي الأوكرانية، فضلاً عن أزمة الواردات الغذائية.

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