رداً على مصادرة شحنة نفط.. إيران تلوح بمعاقبة اليونان

رداً على احتجاز سفينة إيرانية قرب اليونان الأسبوع الماضي ومصادرة شحنة النفط التي تحملها، لوحت طهران الجمعة باتخاذ إجراءات عقابية ضد أثينا، وفق ما نقلته "رويترز".



Advertisement من جانبها، أعلنت أثينا الأربعاء أنها ستسلّم واشنطن، حمولة نفط إيراني كانت على متن ناقلة احتجزتها السلطات اليونانية بناء على طلب القضاء الأميركي.

وأفادت التقارير بأنّ الناقلة محمّلة بـ115 ألف طنّ من النفط الإيراني. كما طالبت خارجية إيران اليوم، بالإفراج عن ناقلة النفط (لانا)، التي أعلنت اليونان أنها ستسلّم حمولتها للولايات المتحدة، معتبرة أن ذلك يشكّل "انتهاكاً" للقوانين الدولية.من جانبها، أعلنت أثينا الأربعاء أنها ستسلّم واشنطن، حمولة نفط إيراني كانت على متن ناقلة احتجزتها السلطات اليونانية بناء على طلب القضاء الأميركي.وأفادت التقارير بأنّ الناقلة محمّلة بـ115 ألف طنّ من النفط الإيراني.

في المقابل، أعلنت الخارجية الإيرانية الجمعة استدعاء القائم بأعمال السفارة السويسرية التي ترعى المصالح الأميركية في طهران، مشددة على ضرورة "الرفع الفوري للحجز عن السفينة وشحنتها"، من دون أن تحدد اسمها أو طبيعة ما تحمل.

كما أكدت طهران أن السفينة تابعة لها. إلا أن موقع "مارين ترافيك" المتخصص في تتبع حركة الملاحة البحرية، أشار إلى أن السفينة لا تزال قانونيا تحت العلم الروسي حتى بعد تغيير اسمها.

(العربية)