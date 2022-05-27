بوتين يوقع مرسوما يتيح سداد الالتزامات للأجانب بالروبل

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وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرسوما يسمح بدفع الالتزامات لأصحاب الحقوق الأجانب بالروبل، وتم نشر الوثيقة بهذا الشأن على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية اليوم الجمعة.ووفقا للوثيقة يمكن دفع التعويضات وسداد المدفوعات المتعلقة بممارسة الحقوق الحصرية وحمايتها للأجانب عن طريق تحويل الأموال إلى حساب خاص بالروبل.ويمكن السداد بالروبل لأصحاب حقوق الملكية الفكرية الأجانب المرتبطين بدول غير صديقة أو دول تدعم العقوبات المعادية لروسيا أو يعملون على تشويه مصداقية الجيش الروسي.وبعد إطلاق روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، فرضت الدول الغربية عقوبات على روسيا طالت شركات وأفرادا وقطاعات اقتصادية، من جهتها أعلنت الحكومة الروسية دعمها للشركات المتضررة واتخذت مجموعة من الإجراءات لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.