منظمة الصحة: نحو 200 إصابة بجدري القرود في أكثر من 20 دولة

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كشفت منظمة الصحة العالمية، أنه تم الإبلاغ عن ما يقرب من 200 حالة إصابة بجدري القرود في أكثر من 20 دولة لا يُعرف عنها عادةً تفشي المرض غير المعتاد.لكن المنظمة الأممية وصفت الوباء بأنه "قابل للاحتواء" واقترحت إنشاء مخزون من اللقاحات والأدوية للمشاركة العادلة في جميع أنحاء العالم.وخلال إحاطة عامة، الجمعة، قالت منظمة الصحة العالمية إنه لا يزال هناك العديد من الأسئلة التي لم تتم الإجابة عليها بشأن سبب تفشي مرض جدري القرود خارج إفريقيا، لكنها أكدت أنه لا يوجد دليل على أن أي تغييرات جينية في الفيروس هي المسؤولة.قالت الدكتورة سيلفي بريان، المسؤولة عن الأوبئة في منظمة الصحة العالمية: "يُظهر التسلسل الأول للفيروس أن السلالة لا تختلف عن السلالات التي يمكن أن نجدها في البلدان الموبوءة، ومن المحتمل أن تكون ناتجة عن تغيير في السلوك البشري" .وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال كبير مستشاري منظمة الصحة العالمية إن تفشي المرض في أوروبا والولايات المتحدة وإسرائيل وأستراليا وخارجها كان مرتبطًا على الأرجح بالجنس في اثنتين من الحفلات الموسيقية الأخيرة في إسبانيا وبلجيكا.وعلى الرغم من أن منظمة الصحة العالمية قالت إنه تم الإبلاغ عن ما يقرب من 200 حالة فقط، إلا أن هذا يبدو على الأرجح أقل من العدد الحقيقي، وفق وكالة أسوشيتد برس.