22
o
بيروت
17
o
طرابلس
22
o
صور
26
o
جبيل
22
o
صيدا
24
o
جونية
22
o
النبطية
21
o
زحلة
21
o
بعلبك
17
o
بشري
22
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
منظمة الصحة: نحو 200 إصابة بجدري القرود في أكثر من 20 دولة
Lebanon 24
27-05-2022
|
14:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت منظمة الصحة العالمية، أنه تم الإبلاغ عن ما يقرب من 200 حالة إصابة بجدري القرود في أكثر من 20 دولة لا يُعرف عنها عادةً تفشي المرض غير المعتاد.
لكن المنظمة الأممية وصفت الوباء بأنه "قابل للاحتواء" واقترحت إنشاء مخزون من اللقاحات والأدوية للمشاركة العادلة في جميع أنحاء العالم.
Advertisement
وخلال إحاطة عامة، الجمعة، قالت منظمة الصحة العالمية إنه لا يزال هناك العديد من الأسئلة التي لم تتم الإجابة عليها بشأن سبب تفشي مرض جدري القرود خارج إفريقيا، لكنها أكدت أنه لا يوجد دليل على أن أي تغييرات جينية في الفيروس هي المسؤولة.
قالت الدكتورة سيلفي بريان، المسؤولة عن الأوبئة في منظمة الصحة العالمية: "يُظهر التسلسل الأول للفيروس أن السلالة لا تختلف عن السلالات التي يمكن أن نجدها في البلدان الموبوءة، ومن المحتمل أن تكون ناتجة عن تغيير في السلوك البشري" .
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال كبير مستشاري منظمة الصحة العالمية إن تفشي المرض في أوروبا والولايات المتحدة وإسرائيل وأستراليا وخارجها كان مرتبطًا على الأرجح بالجنس في اثنتين من الحفلات الموسيقية الأخيرة في إسبانيا وبلجيكا.
وعلى الرغم من أن منظمة الصحة العالمية قالت إنه تم الإبلاغ عن ما يقرب من 200 حالة فقط، إلا أن هذا يبدو على الأرجح أقل من العدد الحقيقي، وفق وكالة أسوشيتد برس.
وقالت السلطات الإسبانية ، الجمعة ، إن عدد الحالات هناك ارتفع إلى 98 حالة، من بينهم امرأة "مرتبطة بشكل مباشر" بسلسلة انتقال كانت تقتصر في السابق على الرجال، وفقًا لمسؤولين في منطقة مدريد.
كما أضاف مسؤولون بريطانيون 16 حالة أخرى إلى حصيلة إصابتهم بمرض جدري القرود، مما يجعل إجمالي عدد حالات الإصابة بالفيروس في بريطانيا 106 حالة.
وقالت البرتغال إن عدد الحالات لديها قفز إلى 74 حالة الجمعة.
لاحظ الأطباء في بريطانيا وإسبانيا والبرتغال وكندا والولايات المتحدة وأماكن أخرى أن غالبية الإصابات حتى الآن كانت في الرجال المثليين وثنائيي الجنس، أو الرجال الذين يمارسون الجنس مع رجال.
وليس من المرجح أن يصيب المرض الناس بسبب ميولهم الجنسية، إذ يحذر العلماء من أن الفيروس يمكن أن يصيب الآخرين إذا لم يتم كبح انتقاله.
وقالت المنظمة إنه بناءً على كيفية تطور حالات تفشي المرض في أفريقيا ، يبدو الوضع الحالي "قابلاً للاحتواء".
ومع ذلك، قالت إنها تتوقع أن ترى المزيد من الحالات المبلغ عنها في المستقبل، مشيرة إلى "لا نعرف ما إذا كنا نشهد الذروة أو ما إذا كان هناك العديد من الحالات التي لم سيتم اكتشافها لاحقا".
(الحرة)
عربي-دولي
صحة
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
طرح "قوّاتي" مثير للاستغراب.. فكيف رد "الاشتراكي"
Lebanon 24
طرح "قوّاتي" مثير للاستغراب.. فكيف رد "الاشتراكي"
01:15 | 2022-05-27
27/05/2022 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبيرٌ يفسّر تعميم مصرف لبنان الجديد.. ماذا قال؟
Lebanon 24
خبيرٌ يفسّر تعميم مصرف لبنان الجديد.. ماذا قال؟
11:42 | 2022-05-27
27/05/2022 11:42:28
Lebanon 24
Lebanon 24
أمرٌ واحد قد يقطع مصدراً للدولار في لبنان.. المفاجأة كبرى!
Lebanon 24
أمرٌ واحد قد يقطع مصدراً للدولار في لبنان.. المفاجأة كبرى!
03:30 | 2022-05-27
27/05/2022 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مذيعة أخبار الـ MTV السابقة تدخل قريبا القفص الذهبي في اليونان.. تعرفوا إلى عريسها (صور)
Lebanon 24
مذيعة أخبار الـ MTV السابقة تدخل قريبا القفص الذهبي في اليونان.. تعرفوا إلى عريسها (صور)
03:28 | 2022-05-27
27/05/2022 03:28:10
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ مهم عن البنزين.. إليكم الجديد
Lebanon 24
خبرٌ مهم عن البنزين.. إليكم الجديد
11:29 | 2022-05-27
27/05/2022 11:29:25
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:59 | 2022-05-27
مباحثات إماراتية بولندية في وارسو عن أوكرانيا وأزمة الطاقة
16:30 | 2022-05-27
تسريح العشرات من "الجيش الخاص" لبوتين بسبب أوكرانيا
16:00 | 2022-05-27
بالأرقام.. تعرّفوا على أكبر 10 دول من حيث قيمة الدين الحكومي العام
15:40 | 2022-05-27
في الضفة الغربية المحتلة... استشهاد فتى فلسطيني بنيران جيش الاحنلال
15:36 | 2022-05-27
الدفاع الروسية: النازيون الأوكرانيون يدعون علنًا لإبادة الناطقين بالروسية وممثلي الجالية اليونانية
15:32 | 2022-05-27
الرئيس السابق لأوكرانيا: الدولة مهددة بالدمار الشامل بسبب سياسة سلطاتها الحاكمة
فيديو
هاتف "5G" جديد من "سامسونغ"... هذه مواصفاته وسعره منافس! (فيديو)
Lebanon 24
هاتف "5G" جديد من "سامسونغ"... هذه مواصفاته وسعره منافس! (فيديو)
14:00 | 2022-05-27
28/05/2022 03:15:40
Lebanon 24
Lebanon 24
سيارة "كروس أوفر" جديدة منافسة لـ"كيا" و"هيونداي"... تعرفوا إليها (فيديو)
Lebanon 24
سيارة "كروس أوفر" جديدة منافسة لـ"كيا" و"هيونداي"... تعرفوا إليها (فيديو)
11:00 | 2022-05-27
28/05/2022 03:15:40
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو لميريام كلينك ينتشر: رمت ثيابها وبدأت بالصراخ.. ما القصة؟
Lebanon 24
فيديو لميريام كلينك ينتشر: رمت ثيابها وبدأت بالصراخ.. ما القصة؟
03:00 | 2022-05-27
28/05/2022 03:15:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact