وفاة والد الملكة رانيا العبد الله



Advertisement وبأمر من الملك عبدالله الثاني، أعلن الديوان الملكي الحداد على الفقيد، في البلاط الملكي الهاشمي لمدة سبعة أيام اعتبارا من اليوم الجمعة. نعى الديوان الملكي الأردني والد الملكة رانيا العبدالله، وجدّ كل من الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والأمير هاشم بن عبدالله الثاني، والأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني، والأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني، الطبيب فيصل صدقي الياسين، الذي توفي في عمان اليوم الجمعة.وبأمر من الملك عبدالله الثاني، أعلن الديوان الملكي الحداد على الفقيد، في البلاط الملكي الهاشمي لمدة سبعة أيام اعتبارا من اليوم الجمعة.

وأعرب الديوان الملكي عن "صادق التعازي وخالص المواساة للملك عبدالله الثاني، والملكة رانيا العبدالله، والأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والأمراء هاشم وإيمان وسلمى، وأسرة الفقيد وآل الياسين، بهذا المصاب الأليم، متضرعا إلى الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه، ويسكنه فسيح جناته".

(سكاي نيوز عربية)