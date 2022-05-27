الخارجية الروسية: روسيا ستضمن أمنها دون الدخول في سباق تسلح جديد

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، أنه على خلفية التوسع الجاري لحلف شمال الأطلسي، ستضمن روسيا أمنها بالوسائل العسكرية التقنية، مع مراعاة الحاجة إلى منع سباق تسلح جديد.

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وقال غروشكو على شاشة قناة "روسيا 24" التلفزيونية: "لأن شركاءنا أصموا آذانهم تجاه نداءاتنا، لأنهم صمّ أمام تحذيراتنا من أن توسيع الناتو لن يدمر الأمن الأوروبي فحسب، ولن يضعف الأمن الإقليمي فحسب، بل سيضعف، في النهاية، أمن الناتو. سنضمن أمننا بالوسائل العسكرية والتقنية".وأضاف المسؤول: "لدينا ترسانة واسعة إلى حد ما لضمان قدرتنا الدفاعية وأمننا بنسبة 100%. وفي كل حالة محددة، سوف نتصرف وفقا مصالحنا ونحدد إجراءاتنا، أولا وقبل كل شيء، بما يتوافق مع قدراتنا الحالية، مع مراعاة أنه من مصلحة الجميع منع سباق التسلح وتجنب مخاطر التصعيد".