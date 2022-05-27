مباحثات إماراتية بولندية في وارسو عن أوكرانيا وأزمة الطاقة

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بحث وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد آل نهيان، مع نظيره البولندي، زبيجنيو راو، عددا من القضايا أبرزها الأزمة في أوكرانيا وجهود تحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة.وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن آل نهيان بحث خلال زيارته إلى بولندا "سبل تعزيز العلاقات الثنائية الإماراتية البولندية، ودفع آفاق التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة".وأضافت أن مباحثات الجانبين تناولت عددا من القضايا الإقليمية والدولية، ومنها "الأزمة في أوكرانيا والجهود العالمية المبذولة لتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة".ونقلت الوكالة عن آل نهيان أن التجارة غير النفطية بين الإمارات وبولندا ارتفعت العام الماضي "لنحو 1.4 مليار دولار أميركي مما يمثل زيادة بحجم 10 في المئة مقارنة بالسنوات السابقة" وأضاف أن بلاده "استقبلت أكثر عن 37 ألف سائح بولندي، فضلا عن توقيع اتفاقيات جديدة تهدف إلى تطوير وتوسيع آفاق الاستثمار والتعاون الاقتصادي".وقال إن الإمارات تتطلع "إلى تعزيز أوجه التعاون في جميع المجالات لاسيما الطاقة المتجددة والصحة والتعليم والتكنولوجيا".وفي البيان المشترك قال الوزير الإماراتي إنه يقدر "الدور الحيوي لبولندا في تيسير إيصال المساعدات إلى أوكرانيا، ومنها الامدادات الإغاثية القادمة من بلادي".وأعرب عن تأييد الإمارات لبولندا "في الإعراب عن قلقنا إزاء ارتفاع مستويات الجوع وانعدام الأمن الغذائي عالميا، والتي تتطلب منا بذل جهود دولية لمواجهة هذه التحديات المشتركة".ونقلت الوكالة عن زبيجنيو راو، تأكيده على "أهمية هذه الزيارة في فتح آفاق عديدة لتعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين في المجالات كافة".