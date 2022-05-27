"نفذ من داخل إيران".. صحيفة أميركية تكشف تفاصيل هجوم بارشين

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قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، الجمعة، إن الهجوم الذي استهدف موقعا عسكريا إيرانيا شديد الحساسية هذا الأسبوع نفذ بواسطة طائرات مسيرة انتحارية، وفقا لما ذكره ثلاثة إيرانيين على علم بالهجوم ومسؤول أميركي.ونقلت الصحيفة عن المصادر الإيرانية، التي لم يسمح لها بالحديث علنا، القول إن الطائرات المسيرة التي استهدفت مساء الأربعاء مجمع بارشين العسكري جنوب شرقي طهران انفجرت في مبنى تستخدمه وزارة الدفاع كوحدة أبحاث لتطوير الطائرات بدون طيار، مما أسفر عن مقتل مهندس شاب يعمل هناك وإصابة شخص آخر.وذكرت المصادر الإيرانية المطلعة أن هجوم الأربعاء انطلق من داخل إيران، على مقربة من قاعدة بارشين العسكرية.وقالت الصحيفة إن إيران تستخدم مجمع بارشين في تطوير التكنولوجيا النووية والصواريخ والطائرات المسيرة.ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم على الفور، لكن طبيعته تتناسب مع نمط الضربات الإسرائيلية السرية السابقة التي استهدفت إيران ولبنان، وفقا للصحيفة.وذكرت الصحيفة أن مسؤولين إسرائيليين رفضوا التعليق على الحادث، فيما أكد مسؤول أميركي أن طائرات مسيرة انتحارية هاجمت بارشين، لكنه لم يذكر الجهة التي تقف خلف الهجوم ولم يقدم أي تفاصيل أخرى.وأشارت الصحيفة إلى أن استهداف منشأة أبحاث الطائرات بدون طيار في بارشين يتبع نمطا من محاولة إسرائيل مواجهة قدرات إيران المتنامية للطائرات بدون طيار.وأتى هجوم الأربعاء بعد ثلاثة أيام من مقتل العقيد في الحرس الثوري صياد خدائي بالرصاص قرب منزله في طهران، في هجوم تقف إسرائيل خلفه، وفق ما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤول استخباري أميركي.ونقلت الصحيفة عن المسؤول الاستخباري القول إن الإسرائيليين أرادوا أن يكون ذلك بمثابة تحذير لإيران لوقف استهداف المواطنين الإسرائيليين في الخارج.