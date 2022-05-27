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أوكرانيا تنفي وجود مخزونات من المواد الضرورية لصناعة قنبلة نووية

Lebanon 24
27-05-2022 | 15:18
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نفت السلطات الأوكرانية وجود مخزونات من البلوتونيوم واليورانيوم المخصب الضرورية لصناعة قنبلة نووية في محطة زابوروجيه الذرية الواقعة تحت سيطرة القوات الروسية أو أي مكان آخر بالبلاد.

وقال مدير هيئة التفتيش الحكومية للطاقة الذرية الأوكرانية، أوليغ كورنيلوف، في منشور على "تلغرام" يوم الجمعة، إن "هيئة التفتيش الحكومية للطاقة الذرية تنفي نفيا قاطعا المعلومات عن المخزونات المزعومة من البلوتونيوم واليورانيوم المخصب في محطة زابوروجيه التي استولى عليها الروس أو في أوكرانيا بشكل عام، قابلة لاستخدامها لصناعة السلاح النووي".
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وأعاد إلى الأذهان أن أوكرانيا تخلصت من كامل مخزوناتها من اليورانيوم المخصب تنفيذا لإعلان قمة واشنطن بشأن الأمن النووي الصادر في 2010.

وجاء ذلك ردا على تصريحات المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي، الذي قال إن هناك 30 طنا من البلوتونيوم و40 طنا من اليورانيوم المخصب في محطة زابوروجيه الذرية بجنوب أوكرانيا، التي تسيطر عليها القوات الروسية.
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