الحوثيون يتهمون الحكومة بالمماطلة في تنفيذ أكبر صفقة تبادل للأسرى

اتهمت حركة "أنصار الله" (الحوثيون) اليمنية، الحكومة المعترف بها دوليا، بالمماطلة ورفض مقترحاتها لتنفيذ أكبر صفقة لتبادل الأسرى بين الجانبين منذ اندلاع الصراع.وقال رئيس لجنة شؤون الأسرى في "أنصار الله"، عبد القادر المرتضى، عبر "تويتر": "مرور أكثر من شهرين منذ التوافق على اتفاق تبادل الأسرى برعاية الأمم المتحدة (في إشارة إلى توافق الحكومة والجماعة أواخر آذار الماضي على تبادل 2223 أسيراً) ولم نصل إلى 20 بالمئة من تبادل الكشوفات".وأضاف أن الحكومة "تماطل وترفض كل الحلول والمقترحات المقدمة".

ووجه مسؤول ملف الأسرى في "أنصار الله"، اتهاما للأمم المتحدة بعدم الحياد، ودعاها إلى التدخل لتنفيذ الاتفاق المبدئي لصفقة تبادل الأسرى، بالقول: "على الأمم المتحدة اتخاذ إجراءات حازمة تجاه ذلك بدلاً من التماهي معهم إذا كانوا جادين في تنفيذ الاتفاق".وكان وكيل وزارة حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية، وعضو اللجنة الإشرافية لتبادل الأسرى والمختطفين، ماجد فضائل، أكد عبر "تويتر"، في 27 آذار الماضي، التوصل إلى توافق مع "أنصار الله" عبر مكتب المبعوث الأممي لإنجاز أكبر صفقة تبادل أسرى بين أطراف النزاع في اليمن منذ اندلاع الصراع، تشمل 2223 أسيرا من الطرفين بينهم 19 من قوات التحالف العربي، وقائدان بارزان من القوات الحكومية.وأوضح المسؤول الحكومي، أن الاتفاق يتضمن إطلاق "أنصار الله" 823 أسيرا لديها، منهم 800 تابعون لقوات الحكومة و16 أسيراً سعودياً وثلاثة سودانيين من قوات التحالف العربي، بالإضافة إلى شقيق الرئيس اليمني اللواء ناصر منصور هادي، ووزير الدفاع السابق اللواء الركن محمود الصبيحي، وكذا شقيق ونجل قائد قوات المقاومة الوطنية الموالية للحكومة العميد طارق محمد عبد الله صالح، مقابل إطلاق الحكومة سراح 1400 أسير تابعين للجماعة.