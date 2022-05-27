22
o
بيروت
17
o
طرابلس
21
o
صور
26
o
جبيل
22
o
صيدا
24
o
جونية
22
o
النبطية
22
o
زحلة
22
o
بعلبك
17
o
بشري
22
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
وزيرة خارجية بريطانيا: يجب الاستعداد لحرب طويلة في أوكرانيا
Lebanon 24
27-05-2022
|
15:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، إن الدول التي تدعم أوكرانيا يجب أن تكون مستعدة لحرب طويلة وأنه يجب ألا يكون هناك حديث عن "استرضاء" للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وأضافت ليز تراس بعد لقائها نظيرها التشيكي في براغ يوم الجمعة "نحن بحاجة للتأكد من انتصار أوكرانيا، وانسحاب روسيا، وأننا لن نشهد مثل هذا النوع من الحرب مرة أخرى".
Advertisement
كما ذكرت أنه "يجب ألا يكون هناك حديث عن وقف إطلاق النار أو استرضاء للرئيس الروسي فلاديمير بوتين".
وأوضحت تراس أن أوكرانيا بحاجة إلى الحصول على مزيد من الأسلحة الثقيلة ومعدات تتوافق مع معايير الناتو.
وقالت إن اوكرانيا "تستخدم حاليا الكثير من المعدات السوفيتية القديمة.. نحن بحاجة للتأكد من قدرتهم على الدفاع عن أنفسهم مستقبلا".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
طرح "قوّاتي" مثير للاستغراب.. فكيف رد "الاشتراكي"
Lebanon 24
طرح "قوّاتي" مثير للاستغراب.. فكيف رد "الاشتراكي"
01:15 | 2022-05-27
27/05/2022 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبيرٌ يفسّر تعميم مصرف لبنان الجديد.. ماذا قال؟
Lebanon 24
خبيرٌ يفسّر تعميم مصرف لبنان الجديد.. ماذا قال؟
11:42 | 2022-05-27
27/05/2022 11:42:28
Lebanon 24
Lebanon 24
أمرٌ واحد قد يقطع مصدراً للدولار في لبنان.. المفاجأة كبرى!
Lebanon 24
أمرٌ واحد قد يقطع مصدراً للدولار في لبنان.. المفاجأة كبرى!
03:30 | 2022-05-27
27/05/2022 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مذيعة أخبار الـ MTV السابقة تدخل قريبا القفص الذهبي في اليونان.. تعرفوا إلى عريسها (صور)
Lebanon 24
مذيعة أخبار الـ MTV السابقة تدخل قريبا القفص الذهبي في اليونان.. تعرفوا إلى عريسها (صور)
03:28 | 2022-05-27
27/05/2022 03:28:10
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ مهم عن البنزين.. إليكم الجديد
Lebanon 24
خبرٌ مهم عن البنزين.. إليكم الجديد
11:29 | 2022-05-27
27/05/2022 11:29:25
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:59 | 2022-05-27
مباحثات إماراتية بولندية في وارسو عن أوكرانيا وأزمة الطاقة
16:30 | 2022-05-27
تسريح العشرات من "الجيش الخاص" لبوتين بسبب أوكرانيا
16:00 | 2022-05-27
بالأرقام.. تعرّفوا على أكبر 10 دول من حيث قيمة الدين الحكومي العام
15:40 | 2022-05-27
في الضفة الغربية المحتلة... استشهاد فتى فلسطيني بنيران جيش الاحنلال
15:36 | 2022-05-27
الدفاع الروسية: النازيون الأوكرانيون يدعون علنًا لإبادة الناطقين بالروسية وممثلي الجالية اليونانية
15:32 | 2022-05-27
الرئيس السابق لأوكرانيا: الدولة مهددة بالدمار الشامل بسبب سياسة سلطاتها الحاكمة
فيديو
هاتف "5G" جديد من "سامسونغ"... هذه مواصفاته وسعره منافس! (فيديو)
Lebanon 24
هاتف "5G" جديد من "سامسونغ"... هذه مواصفاته وسعره منافس! (فيديو)
14:00 | 2022-05-27
28/05/2022 03:16:37
Lebanon 24
Lebanon 24
سيارة "كروس أوفر" جديدة منافسة لـ"كيا" و"هيونداي"... تعرفوا إليها (فيديو)
Lebanon 24
سيارة "كروس أوفر" جديدة منافسة لـ"كيا" و"هيونداي"... تعرفوا إليها (فيديو)
11:00 | 2022-05-27
28/05/2022 03:16:37
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو لميريام كلينك ينتشر: رمت ثيابها وبدأت بالصراخ.. ما القصة؟
Lebanon 24
فيديو لميريام كلينك ينتشر: رمت ثيابها وبدأت بالصراخ.. ما القصة؟
03:00 | 2022-05-27
28/05/2022 03:16:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact