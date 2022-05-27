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عربي-دولي

وزيرة خارجية بريطانيا: يجب الاستعداد لحرب طويلة في أوكرانيا

Lebanon 24
27-05-2022 | 15:29
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قالت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، إن الدول التي تدعم أوكرانيا يجب أن تكون مستعدة لحرب طويلة وأنه يجب ألا يكون هناك حديث عن "استرضاء" للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضافت ليز تراس بعد لقائها نظيرها التشيكي في براغ يوم الجمعة "نحن بحاجة للتأكد من انتصار أوكرانيا، وانسحاب روسيا، وأننا لن نشهد مثل هذا النوع من الحرب مرة أخرى".
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كما ذكرت أنه "يجب ألا يكون هناك حديث عن وقف إطلاق النار أو استرضاء للرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

وأوضحت تراس أن أوكرانيا بحاجة إلى الحصول على مزيد من الأسلحة الثقيلة ومعدات تتوافق مع معايير الناتو.

وقالت إن اوكرانيا "تستخدم حاليا الكثير من المعدات السوفيتية القديمة.. نحن بحاجة للتأكد من قدرتهم على الدفاع عن أنفسهم مستقبلا".
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