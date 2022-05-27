الرئيس السابق لأوكرانيا: الدولة مهددة بالدمار الشامل بسبب سياسة سلطاتها الحاكمة

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قال الرئيس السابق لأوكرانيا، فيكتور يانوكوفيتش، إن السياسة الحالية لسلطات هذا البلد تهدد بفقدان كيانها كدولة.وكتب يانوكوفيتش "مهما كان الأمر مؤلما بالنسبة لي أن أكتب عن هذا اليوم، لكن دولة أوكرانيا في خطر شديد. فهي مهددة بالدمار الكامل. وفي الوقت نفسه، لا يتعلق الأمر فقط بخطر فقدان مناطق شاسعة في جنوب وشرق البلاد".ونشر نص الرسالة على مواقع التواصل الاجتماعي بواسطة السكرتير الصحفي يوري كيراسير.